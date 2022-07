24h Spa: Den speziellen GT3-Klassiker näher erklärt

Am heutigen Samstag startet die 74. Ausgabe der 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Das Rennen zählt zur GT World Challenge und zur Intercontinental GT Challenge. Auf diese Punkte gilt es besonders zu achten.

Es ist soweit: Am heutigen Samstag (30. Juli) springen um 16:45 Uhr die Ampeln auf Grün für die 74. Ausgabe der 24h von Spa-Francorchamps. Bereits die Super Pole am Freitagabend hat jede Menge Spannung gebracht. Von der Pole-Position geht der Lamborghini Huracán GT3 von Orange1 KPAX ins Rennen. Die 24 Stunden von Spa-Francorchamps haben teilweise recht spezielle sportliche Regeln. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Besonderheiten.

Obwohl alle Fahrzeuge den GT3-Regeln entsprechen müssen, gibt es dennoch fünf einzelne Klassen. Bei der Einteilung spielen die FIA-Einstufungen der Fahrer eine Rolle. In der Pro-Wertung gibt es keine Beschränkung in Bezug auf den FIA-Fahrer-Status. Es dürfen sich in der Pro-Wertung aber nur jeweils drei Piloten ein Auto teilen. In der Pro-Am müssen mindestens zwei Fahrer den Bronze-Status besitzen und es sind maximal zwei Platin-Piloten erlaubt. Im Silber-Cup dürfen alle Fahrer (wie der Name schon sagt) maximal von der FIA als Silber eingestuft worden sein. Im Bronze-Cup fahren entweder vier Bronze-Piloten oder drei Bronze- und ein Silber-Fahrer. Neu ist 2022 der Gold-Cup. Hier ist ein Profi-Pilot (Platin oder Gold) neben bis zu zwei Silber und einem Bronze-Fahrer erlaubt. Natürlich können von der Theorie her alle Fahrzeuge den Gesamtsieg holen. In der Praxis werden jedoch die Pro-Autos den Triumph unter sich ausmachen.

Die Stint-Längen haben eine Maximalzeit von 65 Minuten. Diese darf nur überschritten werden, wenn zum Ende des Stints eine Full-Course-Yellow oder eine Safety-Car-Phase herrscht. In diesem besonderen Fall sind weitere fünf Minuten gestattet, um im verlangsamten Tempo zurück zur Box zu kommen. Piloten dürfen nur drei Stunden und 15 Minuten (also drei Stints) am Stück fahren und müssen danach mindestens eine Stunde ausruhen. Die Maximalfahrzeit pro Fahrer liegt bei 14 Stunden.

Wichtig sind immer auch die Boxenstopps. Bei den 24h von Spa-Francorchamps können Nachtanken und Reifenwechsel gleichzeitig passieren. Für jeden normalen Stopp gibt es eine minimale Nachtankzeit. Diese liegt bei 41 Sekunden. Gemessen wird die Dauer, wie lange der Tankschlauch im Fahrzeug steckt. Zusätzlich gibt es auch das sogenannte 'Short refuelling'. Hier darf der Tankschlauch zum kurzen Auffüllen nur maximal sechs Sekunden mit dem Fahrzeug verbunden sein.

Alle Fahrzeuge müssen zudem einen technischen Boxenstopp von mindestens vier Minuten einlegen, bei welchem beispielsweise die Bremsscheiben ohne Zeitverlust gewechselt werden können. Dieser längere Stopp muss zwischen Anfang der zwölften Rennstunde und vor dem Ende der 22. Rennstunde absolviert worden sein. Gemessen wird die Zeit von der Boxeneinfahrt zur Boxenausfahrt.

Die 24h von Spa zählen gleich zu zwei Meisterschaften: Zur GT World Challenge Europe und zur Intercontinental GT Challenge. Es gibt sogar Unterschiede bei der Punktevergabe. Die GT World Challenge Europe verteilt dreimal Punkte. Nach sechs und nach zwölf Stunden erhalten die Top Neun in jeder Kategorie Zähler auf der Basis 12-9-7-6-5-4-3-2-1. Nach dem Rennen gibt es für die Top Zehn Punkte nach dem üblichen Schema 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Teams, die 2022 noch bei keinem Rennen der GT World Challenge Europe teilgenommen haben, erhalten keine Punkte - deren Fahrer bekommen aber trotzdem Zähler.

In Bezug auf die Intercontinental GT Challenge gibt es nur nach Ende des Rennens Punkte. Auch hier wird der Schlüssel 25-18-15 usw. angewandt. In die Intercontinental GT Challenge sind 2022 die fünf Marken Audi Sport, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche eingeschrieben. Tradition hat in Spa auch immer der Coupe du Roi. Dieser prämiert den Hersteller, dessen Fahrzeuge verteilt über alle Klassen die meisten Punkte erzielt haben. Beachtet werden dabei die sechs, zwölf und 24h Marke.