24h Spa: Überraschende Pole-Postion für Lamborghini

Andrea Caldarelli fährt im Lamborghini Huracán GT3 von Orange1 KPAX Racing die schnellste Zeit in der Super Pole der 74. Ausgabe der 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Drei Marken in den Top Vier der Session.

Bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps werden die ersten Startplätze seit einigen Jahren in der Super Pole ausgefahren. 2020 und 2021 holte hierbei stets Raffaele Marciello im Mercedes-AMG die Pole-Position. Dieses Jahr wurde der Italiener jedoch geschlagen. Denn Landsmann Andrea Caldarelli erzielte im Lamborghini Huracán GT3 von Orange1 KPAX Racing die Bestzeit. Er umrundete die 7,004 Kilometer lange Strecke in 2:16,221 Minuten.

«Ich bin natürlich sehr glücklich», erklärt Caldarelli, der sich das Fahrzeug mit Jordan Pepper und Marco Mapelli teilt. «Wir hatten diese Pole-Position schon lange Zeit im Visier. Nun hat es geklappt. Das 24h Rennen wird lang werden. Doch von vorne zu starten, ist immer nett.» Tatsächlich war es auch die erste Pole-Position für einen Lamborghini in der 99 Jahre andauernden Geschichte des großen Ardennen-Klassikers. Caldarelli hat zudem auch einen neuen GT3-Quali-Rekord in Spa aufgestellt.

Angesprochener Raffaele Marciello war jedoch nicht sonderlich weit von der Pole-Position entfernt. Mit einer Zeit von 2:16,375 Minuten qualifizierte er sich für Startplatz zwei. Im Rennen ist er im Mercedes-AMG GT3 vom AMG Team AKKODIS ASP dann mit den Werksfahrer-Kollegen Daniel Juncadella und Jules Gounon unterwegs.

Rang drei in der Super Pole ging an den Porsche von Klaus Bachler, Come Ledogar und Thomas Preining. Hier bestritt der Österreicher Bachler die Super Pole und lag final 0,225 Sekunden zurück. Ebenfalls aus der zweiten Startreihe losfahren wird der Mercedes-AMG GT3 vom AMG Team GetSpeed mit Luca Stolz, Steijn Schothorst und Maxi Götz. Die Top Fünf komplettiert der Lamborghini Huracán GT3 von Emil Frey Racing mit Albert Costa, Mirko Bortolotti und Jack Aitken.

Start der 24h von Spa-Francorchamps 2022 ist am Samstag um 16:45 Uhr. An dieser Stelle sind die Zeiten der Super Pole hinterlegt.