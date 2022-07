24h Spa: BMW und Mercedes-AMG führen das Rennen an 31.07.2022 - 06:35 Von Oliver Müller

© SRO Motorsports Group An der Spitze: Der BMW M4 GT3 von Rowe Racing

Bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps geht es weiterhin ordentlich zur Sache. Am Vormittag liegt der BMW M4 GT3 von Rowe Racing an der Spitze des Feldes. Noch über zehn Autos in der Führungsrunde.