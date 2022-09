Hockenheim: Nächstes Rennen von Vale Rossi steht an

Die GT World Challenge Europe gastiert am Wochenende auf dem Hockenheimring. Mit dabei ist auch wieder Superstar Valentino Rossi im Audi vom Team WRT. Das Rennen findet am Sonntagnachmittag statt.

Dieses Wochenende steht in Bezug auf den Zweiradsport ganz klar im Zeichen des Motorrad Grand Prix in Misano. Doch auch auf vier Rädern steht etwas ganz Besonderes an: Denn Valentino Rossi gibt wieder Vollgas. «Il Dottore» bestreitet 2022 bekanntlich die GT World Challenge Europe - und in dieser Automobilsport-Serie wird nun das achte von zehn Rennwochenenden ausgetragen. Schauplatz ist der Hockenheimring. Die Strecke im Norden von Baden-Württemberg ist erstmals Teil der GTWC. Bis 2021 fand der deutsche Auftritt der Serie noch auf dem Nürburgring statt.

Das Rennwochenende in Hockenheim findet auch wieder im Endurance-Format statt. Somit teilt sich Rossi das Cockpit des rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT nicht nur mit Vollzeit-Teamkollege Frédéric Vervisch, sondern zusätzlich auch wieder mit Nico Müller. Der Schweizer war bereits in Imola, Le Castellet und Spa-Francorchamps als dritter Pilot mit dabei.

«Ich freue mich sehr auf Hockenheim, da es für mich so etwas wie ein Heimspiel ist. Ich hoffe, viele Fans aus der Schweiz zu sehen», so Müller. «Nach Spa haben wir wieder ein normales Rennformat und ich hoffe, dass wir zusammen mit Vale und Fred wieder ganz vorne mitkämpfen und auf den in Spa gesammelten wertvollen Erfahrungen aufbauen können. Hockenheim ist eine Strecke, die ich gut kenne und eine ziemlich gute für Audi. Also wollen wir das Beste aus dem Wochenende herausholen.»

Auch der neunmalige Motorrad-Weltmeister fiebert dem Hockenheimring regelrecht entgegen: «Es ist Zeit, nach der Sommerpause wieder auf die Strecke zu gehen. Ich freue mich, in Hockenheim und bei einem 3-Stunden-Rennen zu fahren. Wir haben dort im Winter bei schlechtem Wetter einen Tag lang getestet. Aber es war trotzdem möglich zu überprüfen, ob das Auto dort gut fährt. Es ist eine schwierige Strecke, eng und mit harten Bremszonen. Mit Fred und Nico werden wir versuchen, unser Performanceniveau gut zu verstehen. Wir werden unser Bestes geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Der Zeitplan in Hockenheim ist für Rossi recht kompakt: Das freie Training startet am Samstag (3. September 2022) um 9:45 Uhr. Danach gibt es um 14:05 Uhr das Pre-Qualifying. Die Qualifikation ist dann für Sonntag (4. September 2022) um 9:45 Uhr angesetzt. Das Rennen startet am Sonntagnachmittag um 15:00 Uhr.