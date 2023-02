Mercedes in der DTM: Der Kader für die Saison 2023

Das Team- und Fahreraufgebot von Mercedes-AMG für die DTM-Saison 2023 steht fest. Insgesamt gehen sechs Mercedes-AMG GT3 in der Rennserie an den Start.

Eingesetzt werden die Fahrzeuge von drei Customer Racing Teams, die mit erweiterter Werksunterstützung agieren. Neben den Serien-erfahrenen Mannschaften Haupt Racing Team (HRT) und WINWARD Racing feiert Landgraf Motorsport seine DTM-Premiere für Mercedes-AMG. Das Team aus Bad Kreuznach wechselt vom ADAC GT Masters, wo es vergangene Saison die Fahrermeisterschaft und den Vizetitel der Teamwertung einfahren konnte.

Für das Mercedes-AMG Team WINWARD Racing tritt erneut Lucas Auer an. Der 28-jährige Profi sicherte sich in einem dramatischen Saisonfinale auf dem Hockenheimring die Vizemeisterschaft der DTM 2022. Nach einer Verletzung, die sich Auer zu Jahresbeginn bei einem Trainingsunfall im Rahmen der 24 Stunden von Daytona zugezogen hatte, schreitet seine Genesung gut voran. Der Tiroler plant, zum DTM-Auftakt Ende Mai wieder voll einsatzbereit zu sein.

Im zweiten Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing wird – ebenfalls wie im Vorjahr – der 21-jährige David Schumacher Platz nehmen. Der aus einer der bekanntesten Rennfahrerfamilien der Welt stammende Nachwuchspilot bestritt 2022 seine ersten DTM-Läufe.

Eine bewährte Fahrerkombination schickt auch das Mercedes-AMG Team HRT in die neue DTM-Saison: Luca Stolz und Arjun Maini werden die beiden GT3 des Haupt Racing Teams pilotieren. Stolz kann als jüngsten Erfolg einen Gesamtsieg beim legendären 12-Stunden-Rennen von Bathurst vorweisen. In der DTM-Saison 2022 gewann er einen Lauf auf dem Nürburgring und belegte im Endklassement der Fahrerwertung einen hervorragenden sechsten Platz.

Sein Teamkollege Maini war Ende 2021 der erste indische Rennfahrer, der auf dem DTM-Podium stand. 2022 bestätigte der HRT-Pilot sein Potenzial mit weiteren Top-Platzierungen.

Für das Mercedes-AMG Team Landgraf tritt mit Maro Engel einer der erfolgreichsten GT-Piloten der Welt an. Der AMG-Markenbotschafter fuhr bereits von 2008 bis 2011 und 2017 für Mercedes-AMG in der Serie. 2022 kehrte der dreifache Macau-Sieger zurück zur DTM und feierte auf Anhieb mehrere Podiumserfolge.

Von der großen Erfahrung des 37-jährigen Engel soll vor allem sein Teamkollege Jusuf Owega profitieren. Der 20-jährige Kölner gehörte vergangenes Jahr zum Starterfeld des ADAC GT Masters und gewann den Saisonauftakt in Oschersleben. Die Teamverantwortlichen von Landgraf Motorsport überzeugte Owega zudem beim Young Driver Test, den Mercedes-AMG Ende letzten Jahres in Barcelona anbot.

Maini, Schumacher und Owega treten als offizielle AMG Junior Fahrer an – Maini im dritten Jahr, Schumacher im zweiten und Owega als Neuzugang. Sie bekommen die Chance, ihr Talent auf der großen Bühne der DTM zu beweisen, und erhalten hierfür von Mercedes-AMG den entsprechenden Produkt- und Know-how-Support.

«Für die DTM-Saison 2023 bringen wir eine Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten an den Start. Jeder AMG Junior Fahrer hat innerhalb seines Teams einen erfahrenen Vollprofi, von dem er sich viel abschauen kann. Wir versprechen uns davon einen intensiven Austausch und steile Lernkurven. Grade als junger Fahrer muss man sich in der DTM sehr rasch beweisen, denn die Leistungsdichte ist enorm hoch. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Wir gehen mit unseren Teams hochmotiviert in die neue Saison und sind gespannt, wie sich die DTM unter neuer Leitung präsentiert», sagte Thomas Jäger, Sporting Director DTM.