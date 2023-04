Dinamic GT Huber Racing bestätigt erste GTWC-Piloten

Dinamic GT und Huber Racing starten 2023 in Zusammenarbeit in der GT World Challenge Europe

Dinamic GT Huber Racing, der Zusammenschluss der deutschen und italienischen Mannschaften, hat die ersten Piloten für die 2023er GT World Challenge Europe-Saison bestätigt.

Zur 2023er Saison gehen das italienische Team Dinamic GT und Huber Racing aus Bayern eine Kooperation aus. Aus diesem Grund starten die Porsche 911 GT3 R unter der Nennung «Dinamic GT Huber Racing».

Die italienische Mannschaft bringt drei Fahrzeuge bei den Langstrecken-Läufen der GT World Challenge Europe an den Start, hat aber nur zwei Fahrzeuge der Generation des neuen Porsche 911 GT3 R erhalten. Bei Huber Racing hat die Mannschaft rund um Giuliano Bottazzi das letzte Fahrzeug geliehen.

Neben dem Fahrzeug wird René Eder, der Chefingenieur der bayrischen Mannschaft, und ein weiterer Ingenieur und zwei Mechaniker geliehen. Eder wird aber weiterhin auch die Markenpokal- und GT3-Aktivitäten des deutschen Teams übersehen. Das Huber Racing-Fahrzeug wird zudem in der neuen Werkstatt in Hofkirchen (im Landkreis Passau) vorbereitet. Auch um die Logistik des Fahrzeugs kümmert sich Huber.

Beide Teams werden auch komplett offen die Daten der Fahrzeuge untereinander teilen. «Dies ist für beide Teams eine Win-Win-Situation!», jubelt Teamchef Christoph Huber gegenüber dem GT-Fachportal GT-Place. «Durch mehr Daten können beide Teams die Fahrzeuge schneller und besser verstehen, was gerade bei einem neuen GT3-Fahrzeug essenziell wichtig ist.»

Christian Engelhart wird, neben seinem DTM-Programm, alle zehn Läufe der GT World Challenge Europe für Dinamic GT Huber Racing bestreiten. Im Endurance Cup geht er gemeinsam mit Ayhancan Güven und Sven Müller an den Start. Bei den Sprint-Läufen teilt er sich das Fahrzeug mit dem Belgier Adrien de Leener, die beiden Piloten gehen in ihre dritte gemeinsame Saison im Sprint Cup.

Huber Racing geht 2023 zudem erstmals im ADAC GT Masters an den Start. Jaxon Evans und Tim Zimmermann werden in der traditionsreichen GT3-Serie des ADAC einen Porsche 911 GT3 R für das Team steuern. Im Porsche Supercup bringt das Team vier Fahrzeuge an den Start, MotoGP-Legende Jorge Lorenzo wird einen der 911 GT3 Cup steuern. Neben dem Einsatz von gleich sieben Fahrzeugen im Carrera Cup Deutschland, geht das bayrische Team auch im Carrera Cup Benelux und dem Porsche Sports Cup Suisse an den Start.