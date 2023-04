Jorge Lorenzo mit Huber Racing im Porsche Supercup

Jorge Lorenzo startet 2023 mit Huber Racing im Porsche Supercup. Der fünfmalige Motorradweltmeister wird nach einem Gaststart 2022 erstmals das komplette Jahr bestreiten.

Jorge Lorenzo startet 2023 im Porsche Mobil1 Supercup. In dem Markenpokal wird der fünfmalige Motorradweltmeister für Huber Racing an den Start gehen. Der Rennstall bezog jüngst in Hofkirchen – rund 30 Kilometer nordwestlich von Passau – einen neuen Unternehmensstandort, welcher am 31. März mit einer Eröffnungsfeier und am 1. April bei einem Tag der offenen Tür offiziell eröffnet wird.

In dem Team von Christoph Huber wird Lorenzo einen Porsche 911 GT3 Cup der Generation 992 (Sechszylinder-Boxermotor mit 4 Litern Hubraum und 510 PS) steuern.

Im Vorjahr bestritt der Mallorquiner die komplette Saison im italienischen Porsche Carrera Cup und beendete das Rennjahr auf Rang 14 in der Gesamtwertung. Beim Saisonauftakt in Imola absolvierte er zudem einen Gaststart im Supercup, den er auf der 30. Position beendete. Nun erfolgt also der Vollzeitaufstieg in die Rahmenserie der Formel 1.

«Ich freue mich, bekanntgeben zu können, dass ich 2023 mit dem Huber Racing Team im Porsche-Supercup antreten werde», so der Spanier Lorenzo auf Instagram. «Es ist ein konkurrenzfähiges und professionelles Team.»

Insgesamt bringt Huber Racing vier Fahrzeuge im Supercup an den Start. Mit Leon Köhler, der 2022 zwei DTM-Rennwochenenden für Walkenhorst Motorsport bestritt, greift das Team den Titel an. Köhler gilt zudem als Experte für den Porsche 911 GT3 Cup und wird so Lorenzo den ein oder anderen hilfreichen Tipp geben können. Simone Iaquinta aus Italien und der argentinische Gentlemanpilot Pablo Otero starten ebenfalls in der Huber-Truppe.

Zudem steigt das Team 2023 in das ADAC GT Masters ein. Tim Zimmermann und Jaxon Evans steuern dort einen Porsche 911 GT3 R des Teams.