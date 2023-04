Mercedes-AMG visiert Titelverteidigung an

Mit bis zu zehn Fahrzeugen ist Mercedes-AMG in der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS vertreten. Die Affalterbacher visieren die Titelverteidigung in der SRO-Serie an.

Mit einem dreistündigen Langstreckenrennen auf dem traditionsreichen Autodomo Nazionale di Monza startet die Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS am 23. April in die neue Saison. Die sieben Kundensportteams haben sich für das Auftaktevent in Norditalien hohe Ziele gesteckt und wollen das erfolgreiche Abschneiden des vergangenen Jahres bestätigen. 2022 hatte sich das Mercedes-AMG Team AKKODIS ASP beim Saisonfinale in Barcelona die Teammeisterschaft in der Endurance- und Overall-Wertung gesichert. Raffaele Marciello (SUI) holte sich nach der Gesamtmeisterschaft außerdem die Trophäe für den besten Langstreckenfahrer.

Sowohl das AKKODIS ASP Team mit zwei PRO-Fahrzeugen als auch Marciello gehören 2023 erneut zum hochklassigen Teilnehmerfeld der GT World Challenge Europe. Der Titelverteidiger teilt sich das Cockpit des Mercedes-AMG GT3 #88 mit Timur Boguslavskiy (FIA) und Jules Gounon (AND). Im Performance-Schwesterfahrzeug mit der #87, das unter der Nennung Mercedes-AMG Team AKKODIS ASP gemeldet ist, nehmen Thomas Drouet (FRA), Lorenzo Ferrari (ITA) und Maximilian Götz (GER) Platz. Für den Endurance Cup sind acht weitere Mercedes-AMG GT3 gemeldet. Das Mercedes-AMG Team AlManar stellt das dritte Fahrzeug in der PRO-Kategorie. Die Einsätze des Performance-Fahrzeugs mit der #777, an dessen Steuer sich Maro Engel, Fabian Schiller und Luca Stolz (alle GER) abwechseln, werden in diesem Jahr von GetSpeed durchgeführt. Das Team hatte bereits im letzten Jahr den Performance-Einsatz eines Mercedes-AMG GT3 verantwortet.

WINWARD Racing erweitert sein Aufgebot um ein weiteres Fahrzeug und hat für 2023 zwei Mercedes-AMG GT3 nominiert, die jeweils in der Gold-Kategorie starten. Das GT3-erfahrene Trio aus Indy Dontje (NED), Philip Ellis (SUI) und Russell Ward (USA) pilotiert die #57. Miklas Born (SUI), David Schumacher und Marius Zug (beide GER) sollen mit dem Mercedes-AMG GT3 #157 weitere Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln.

Madpanda Motorsport nimmt, wie schon im vergangenen Jahr, mit dem Mercedes-AMG GT3 #90 am Silver Cup teil. Teambesitzer Ezequiel Perez Companc (ARG) wird in den fünf Veranstaltungen des Endurance Cups von Magnus Gustavsen (NOR) und vom 19-jährigen Alexey Nesov (BUL) unterstützt. Mit einem weiteren Mercedes-AMG GT3 fährt auch GetSpeed in dieser Klasse mit und setzt in der #2 auf Lance Bergstein (USA), Andrzej Lewandowski (POL) und Aaron Walker (GBR).

Beide Teams haben zudem je ein Fahrzeug für die Bronze-Kategorie nominiert. Im Mercedes-AMG GT3 #3 von GetSpeed stellen sich Patrick Assenheimer (GER), Alex Peroni (AUS) und Florian Scholze (GER) den Herausforderungen des Endurance Cups. Sébastien Baud (FRA), Hubert Haupt (GER) und Arjun Maini (IND) machen sich mit der #79 des Haupt Racing Teams, das im vierten Jahr in Folge in der GT World Challenge Europe startet, Hoffnungen auf regelmäßige Klassenerfolge. Neu zum Aufgebot in der GT World Challenge Europe gehört in diesem Jahr Theeba Motorsport. Das Team hat sich mit dem Mercedes-AMG GT3 #81 ebenfalls für die Bronze-Wertung eingeschrieben. Das Line-up für die Premierensaison setzt sich aus Ralf Aron (EST), Reema Juffali (KSA) und Alain Valente (SUI) zusammen.

Mit diesem hochkarätigen Aufgebot geht Mercedes-AMG Customer Racing die fünf Läufe des Endurance Cups an. Nach dem Saisonauftakt in Monza macht die Serie in Südfrankreich Halt, wo am 3. Juni das Circuit Paul Ricard 1000Km stattfindet. Die CrowdStrike 24 Hours of Spa (27. Juni bis 2. Juli) im Anschluss sind auch in diesem Jahr das unbestrittene Saisonhighlight der GT World Challenge Europe. Nach dem Drei-Stunden-Rennen am Nürburgring (30. Juli) entscheidet sich die Meisterschaft erneut auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya (1. Oktober).

Der einzeln gewertete Sprint Cup eröffnet am 13. und 14. Mai mit zwei einstündigen Läufen in Brands Hatch seine neue Saison. Hier stellt das AKKODIS ASP Team mit der #88 das einzige Pro-Fahrzeug für Mercedes-AMG Customer Racing und vertraut dabei auch in diesem Jahr auf Timur Boguslavskiy und Raffaele Marciello. Das Duo beendete die vergangene Saison als Vize-Meister. Außerdem schickt die französische Mannschaft einen weiteren Mercedes-AMG GT3 ins Rennen. Eric Debard und Jim Pla (beide FRA) gehen mit dem Mercedes-AMG GT3 #87 im Bronze Cup an den Start.

Madpanda Motorsport legt den für den Silver Cup nominierten Mercedes-AMG GT3 #90 in die Hände von Ezequiel Perez Companc und Jesse Salmenautio (FIN). Das Haupt Racing Team tritt mit den Piloten Frank Bird und Jordan Love ebenfalls im Silver Cup an. HRT startet mit dem Mercedes-AMG GT3 #79 und Sébastien Baud sowie Hubert Haupt zudem in der Bronze-Kategorie. Komplettiert wird das Bronze-Line-up von Theeba Motorsport, das auf Ralf Aron und Reema Juffali am Lenkrad des Mercedes-AMG GT3 #81 baut.

Wie der Endurance Cup, besteht auch der Sprint-Kalender aus insgesamt fünf Rennveranstaltungen. An einem Wochenende finden je zwei einstündige Wertungsläufe statt. Nach dem Auftakt in Brands Hatch folgen im weiteren Saisonverlauf Events in Misano (15. und 16. Juli), Hockenheim (2. und 3. September), Valencia (16. und 17. September) sowie in Zandvoort (14. und 15. Oktober).

Nach dem erfolgreichen Abschneiden im vergangenen Jahr gehen die Mercedes-AMG Kundensportteams mit entsprechend hohen Zielen in die Fanatec GT World Challenge Europe 2023. Neben der Team- und Fahrermeisterschaft im Gesamtklassement und dem Endurance Cup geht es noch um die Verteidigung eines weiteren Titels: SPS automotive performance, das sich in diesem Jahr auf sein Engagement in anderen Rennserien konzentriert, krönte sich 2022 zum PRO-AM-Teamchampion. Außerdem ist Mercedes-AMG amtierender Meister der interkontinentalen Herstellermeisterschaft, die neben der Fanatec GT World Challenge Europe auch die GT World Challenge America, GT World Challenge Asia und GT World Challenge Australia miteinschließt.

Stefan Wendl, der Leiter Mercedes-AMG Customer Racing, freut sich auf die 2023er Saison in der GT World Challenge Europe: «Wir haben 2022 gemeinsam mit unseren Teams einige wunderschöne Momente in der GT World Challenge Europe erlebt. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Saisonauftakt in Monza. Auch in diesem Jahr sind wir wieder großartig aufgestellt und haben auf jeden Fall das Potenzial, um die Erfolge aus der letzten Saison zu wiederholen. Auch in den einzelnen Klassen möchten wir Rennen für Rennen um Siege mitfahren. Und wer weiß? Wenn alles gut läuft, können wir uns am Ende vielleicht wieder mit dem übergreifenden Herstellertitel belohnen. Dafür müssen wir aber natürlich auch auf den anderen Kontinenten kontinuierlich Bestleistungen abrufen.»

Mercedes-AMG Aufgebot im GT World Challenge Europe Endurance Cup:

#2 – GetSpeed – Lance Bergstein/Andrzej Lewandowski/Aaron Walker (Silver Cup)

#3 – GetSpeed – Patrick Assenheimer/Alex Peroni/Florian Scholze (Bronze Cup)

#57 – WINWARD Racing – Indy Dontje/Philip Ellis/Russell Ward (Gold Cup)

#79 – Haupt Racing Team – Sébastien Baud/Hubert Haupt/Arjun Maini (Bronze Cup)

#81 – Theeba Motorsport – Ralf Aron/Reema Juffali/Alain Valente (Bronze Cup)

#87 – Mercedes-AMG Team Akkodis ASP – Thomas Drouet/Lorenzo Ferrari/Maximilian Götz (Pro)

#88 – Akkodis ASP – Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Pro)

#90 – Madpanda Motorsport – Magnus Gustavsen/Ezequiel Perez Companc/Alexey Nesov (Silver Cup)

#157 – WINWARD Racing – Miklas Born/Marius Zug/David Schumacher (Gold Cup)

#777 – Mercedes-AMG Team AlManar – Maro Engel/Fabian Schiller/Luca Stolz (Pro)

Mercedes-AMG Aufgebot im GT World Challenge Europe Sprint Cup:

#77 – Haupt Racing Team – Jordan Love/Frank Bird (Silver Cup)

#79 – Haupt Racing Team – Sébastien Baud/Hubert Haupt (Bronze Cup)

#81 – Theeba Motorsport – Ralf Aron/Reema Juffali (Bronze Cup)

#87 – Akkodis ASP – Eric Debard/Jim Pla (Bronze Cup)

#88 – Akkodis ASP – Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Pro)

#90 – Madpanda Motorsport – Ezequiel Perez Companc/Jesse Salmenautio (Silver Cup)