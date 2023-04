ADAC GT Masters erhält Zuwachs aus Litauen

Das Team Nordpass by Juta Racing aus Litauen steigt mit einem Audi R8 LMS GT3 in das ADAC GT Masters ein. Der Rennstall sorgt dabei für eine Premiere in der GT3-Serie des ADAC.

Exotischer Neuzugang für das ADAC GT Masters. Mit einem Audi R8 LMS GT3 evo II geht das Team Nordpass by Juta Racing in der traditionsreichen GT3-Meisterschaft des ADAC an den Start. Für das ADAC GT Masters-Programm schließt sich der Nordpass-Rennstall aus der ADAC TCR Germany mit Juta Racing zusammen. Das Team aus Litauen konnte in den vergangenen Jahren viel Erfahrung mit dem Audi in der 24H Series sammeln und wird erstmals in der Rennserie starten.

Jonas Karklys, der in den vergangenen Jahren in der ADAC TCR Germany an den Start ging und so die Strecken kennenlernen konnte, wird das Fahrzeug mit Jonas Gelzinis steuern.

Gelzinis konnte in den vergangenen Jahren viel Erfahrung in internationalen Carrera Cups sammeln, fuhr aber auch mit dem Juta Racing Audi in der 24H Series. Zudem ist er Rekordsieger des Aurum 1006 km powered by Hankook, dem litauischen Langstreckenrennen in Palanga.

Karklys fuhr in den vergangenen zwei Jahren in der ADAC TCR Germany im Rahmenprogramm des GT Masters und schloss die 2022er Saison auf Rang vier ab. 2021 konnte er zudem einen Sieg in der Tourenwagenserie einfahren. 2019 bestritt er zudem die komplette Saison im Renault Clio Cup Central Europe, welche ebenfalls im Rahmenprogramm der ADAC-Wochenenden ausgefahren wurde. Einen weiteren Gaststarts in dem aus Deutschland organisierten Markenpokal absolvierte er 2020.

Somit werden 2023 erstmals zwei litauische Fahrer und ein litauisches Team in der Rennserie vertreten sein, die seit 2007 ausgefahren wird.