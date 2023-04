GTWC-Nennliste wächst weiter: Bullitt Racing startet

Ein 57. Auto ist für die komplette Saison im GT World Challenge Europe Endurance Cup genannt – Bullitt Racing sorgt dafür, dass der Aston Martin Vantage GT3 auch 2023 in der Serie vertreten ist.

Mit 56 Fahrzeugen platzte die Entry List des Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup aus allen Nähten. Doch viele Fans vermissten eine Fahrzeugmarke in der populären und wichtigsten GT3-Meisterschaft der Welt: Aston Martin. Doch dies ändert sich nun, denn Bullitt Racing hat einen Vantage GT3 genannt und das Teilnehmerfeld für die komplette Saison wächst damit auf 57 GT3-Boliden an. Beim Saisonhöhepunkt, den 24h Spa, sind sogar irrwitzige 72 GT3-Sportwagen genannt – ein neuer Rekord für die Kategorie!

Das Fahrzeug des im spanischen Malaga ansässigen Teams startet im Silver Cup. Der Deutsche Jacob Riegel, der 2022 in der DTM Trophy mit GT4-Fahrzeugen fuhr und im Februar mit der spanischen Mannschaft in der Asian Le Mans Series erstmals GT3-Erfahrung sammeln konnte, Jeff Kingsley aus Kanada und der Franzose Romain Leroux, der 2022 die ADAC GT4 Germany auf Rang zwei in der Gesamtwertung abschloss, steuern das britische Fahrzeug.

Für Bullitt Racing wird 2023 erst die zweite Saison im GT3-Segment sein, nachdem das Team im Vorjahr im Michelin Le Mans Cup fuhr und im Winter in der Asian Le Mans Series. Zuvor sammelte der Rennstall über viele Jahre Erfahrung in der GT4 European Series.

«Dies ist ein Teil des langfristigen Plans für Bullitt Racing», erklärt Teammanager Steffan Pattrick. «Wir machen uns keine Illusionen darüber, dass es einfach sein wird. Wir sind noch ein junges Team, das wächst, investiert und sich in Bezug auf Personal, Wissen und Ausrüstung weiterentwickelt. Gegen die besten Teams anzutreten, ist eine Ehre und etwas, das wir ernst nehmen. Es ist unsere erste Saison auf diesem Niveau und unser Ziel ist es, starke Leistungen zu erbringen und Ergebnisse zu erzielen, die den enormen Aufwand widerspiegeln, den wir für dieses Programm betreiben. Wir können es kaum erwarten, loszulegen!»

«Ich bin absolut begeistert, wieder Teil von Bullitt Racing zu sein. Nach meinem GT3-Debüt in der Asian Le Mans Series ist es eine fantastische Gelegenheit, in der GT World Challenge Europe im Langstreckenbereich auf dieser Erfahrung aufzubauen. In einer vertrauten Umgebung zu sein, macht es für mich ein wenig einfacher. Als Team hatten wir in der Vergangenheit viel zu lachen und haben es geschafft, auch in schwierigen Situationen den Kopf oben zu behalten», so Jacob Riegel, der aus Hünxe im Landkreis Wesel stammt. «Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden und es wird eine große Herausforderung, aber als Fahrer ist es das, was ich liebe. Der Saisonhöhepunkt wird mein erstes 24-Stunden-Rennen sein. Jetzt geht es darum, mich bestmöglich auf die kommende Saison vorzubereiten, aber ich trainiere schon jetzt härter als je zuvor!»