24h Nürburgring: PROsport Racing mit drei Autos

Mit nicht weniger als drei Aston Martin wird PROsport Racing das 24h-Rennen auf dem Nürburgring bestreiten. Der zweimalige ADAC GT Masters-Sieger Ben Green wird auf dem Vantage GT3 starten.

Eines der großen Saisonhighlights steht vor der Tür von PROsport Racing. Die Mannschaft aus Wiesemscheid, nahe dem Nürburgring, wird mit drei Aston Martin beim ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring an den Start gehen. Der Rennstall von Christoph Esser setzt dabei einen Aston Martin Vantage GT3 und zwei Aston Martin Vantage GT4 ein.

Der Vantage GT3 der Mannschaft startet in der SP9 Pro-Am-Wertung. Neben dem letztjährigen ADAC GT4 Germany-Meister Mike David Ortmann, steuern Nordschleifenroutinier Christoph Breuer und Maxime Dumarey aus Belgien den GT3-Boliden über die Nordschleife. Als vierter Pilot wird der Brite Ben Green ins Lenkrad greifen. Der junge Brite konnte im Vorjahr zwei Rennsiege im ADAC GT Masters einfahren – zudem gewann der 25-jährige die Pirelli-Junior-Wertung in der hochkarätigen GT3-Rennserie. Auch 2023 wird Green wieder im ADAC GT Masters starten.

«Unser Ziel ist ganz klar der Klassensieg in der Pro-Am-Klasse!», unterstreicht Teamchef Esser die Zielsetzung vor dem Langstreckenklassiker. «Zudem hoffen wir, dass wir in die Top 10 der Gesamtwertung fahren können, was durchaus möglich ist, wenn wir ein fehlerfreies Rennen abliefern.»

In der GT4-Kategorie setzt PROsport Racing einen Vantage GT4 für Hugo Sasse, der 2022 gemeinsam mit Ortmann den Titel in der ADAC GT4 Germany gewann, Guillaume Dumarey, Alexander Mies und Andreas Patzelt ein.

Der zweite Aston Martin in der GT4-Klasse ist mit Gentlemanfahrern besetzt. Die langjährigen PROsport Racing-Piloten Guido Dumarey, Yevgen Sokolovskiy und Michael Hess werden im britischen Sportwagen das Rennen zweimal rund um die Uhr bestreiten.

«Wir möchten mit unserem Topfahrzeug die GT4-Klasse gewinnen. Ich weiß, wir haben starke Konkurrenz im Kampf um den Klassensieg, aber ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Erfahrung in ein Topergebnis ummünzen können», so Chris Esser.

Im Rahmenprogramm des Langstreckenklassikers legt PROsport Racing den Fokus auf den historischen Motorsport. Mit einem Volvo 240 Turbo nimmt der Rennstall an den Rennen der Tourenwagen Legenden und dem dreistündigen ADAC 24h Classic-Rennen teil. Mit der legendären „schwedischen Kohlenkiste“ wird niemand geringeres als der 1986er DTM-Meister Kurt Thiim, der seit 2022 Berater von PROsport Classic ist, an den historischen Rennen teilnehmen. Kurt Thiim wird in diesem Jahr ebenfalls die DTM Classic-Rennen auf dem Norisring und den Lausitzring für das Team bestreiten.