Hochkarätige Fahrer: Manthey EMA bestreitet 24h Spa

Manthey EMA hat das Aufgebot für die 24h Spa bestätigt. Beim weltgrößten GT3-Rennen wird der Rennstall aus Meuspath mit einem Porsche 911 GT3 R und drei Toppiloten an den Start gehen.

Zwischen den DTM-Veranstaltungen in Zandvoort und auf dem Norisring wartet ein weiteres Highlight auf Manthey EMA. Der legendäre Rennstall aus Meuspath, der zur Saison 2023 eine Kooperation mit EMA Motorsport aus Australien einging, startet bei den 24h Spa.

Der Porsche-Rennstall wird beim Rennen auf der Ardennenachterbahn, welches das Highlight der GT World Challenge Europe und der Intercontinental GT Challenge ist, einen Porsche 911 GT3 R einsetzen. Insgesamt 72 Fahrzeuge stehen auf der vorläufigen Nennliste, womit das Rennen das weltgrößte GT3-Rennen aller Zeiten ist.

Die beiden Porsche-Stars Kevin Estre und Laurens Vanthoor, die normalerweise mit dem 963 in der FIA WEC starten, führen das Aufgebot von Manthey EMA bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa an. Als dritter Pilot greift Julien Andlauer, der ebenfalls ein Porsche-Spezialist ist, ins Lenkrad des Wagens mit der Startnummer #92.