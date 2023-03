Scherer und Phoenix gründen SCHERER SPORT PHX

Scherer und Phoenix Racing intensiven die langjährige Zusammenarbeit. Die beiden Partner gründen mit SCHERER SPORT PHX einen neuen Rennstall. Von den Synergieeffekten sollen beide Seiten profitieren.

Phoenix Racing wurde 1999 von Ernst Moser gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Teams im deutschen Motorsport. Die Mannschaft aus der Eifel gilt als Spezialist für den Nürburgring und hat in der «Grünen Hölle» bereits sechs Mal das 24h-Rennen sowie 18 Läufe der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) gewonnen. Zwei Mal, 2007 und 2012, sicherte sich Phoenix auch den Sieg bei den 24 Stunden von Spa. Aber auch im Tourenwagensport hat das Team beeindruckt: So gewann Phoenix 2011 mit Martin Tomczyk und 2013 mit Mike Rockenfeller die DTM. 2022 trat Scherer Sport erstmals unter eigenem Namen auf der Nürburgring-Nordschleife an, eingesetzt wurden die Fahrzeuge von Phoenix Racing. Neben drei Titeln in der NLS gewann zum zweiten Mal nach 2019 ein Audi R8 im markanten Scherer-Sport-Design das 24h-Rennen.

Die bisherigen Phoenix-Mitarbeiter werden in die neue Gesellschaft übernommen und auch die eingespielten Strukturen bleiben weitestgehend erhalten. Geschäftsführer der neuen Gesellschaft sind Christian Scherer und Ernst Moser. Beide werden als Team-Principals die Einsätze im Motorsport lenken. Die bisherigen Geschäftsbereiche des Unternehmens werden zum Großteil weitergeführt, einzelne Geschäftsfelder werden anders aufgestellt. Durch die noch intensivere Kooperation des Rennteams mit der Scherer Gruppe ergeben sich umfangreiche Synergieeffekte, von der Bündelung der Kräfte profitieren beide Seiten.

Die erfolgreichen Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife bleiben 2023 ein wichtiger Bestandteil im Motorsportprogramm des Unternehmens. So stehen für den Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie zwei Audi R8 LMS GT3 evo II von SCHERER SPORT PHX auf der Nennliste. Auch der Kundensport wird weitergeführt. Ausgebaut wird zudem das Engagement im digitalen E-Sport.

«Es freut mich sehr, dass unsere Partnerschaft mit Phoenix Racing eine neue Ebene erreicht und der Rennstall nun Bestandteil der Scherer Gruppe wird», erklärt Christian Scherer. «Wir haben mit Ernst Moser und seiner Mannschaft in den vergangenen Jahren sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Sie haben immer einen absolut professionellen Job gemacht. Aber auch menschlich haben wir uns immer sehr gut verstanden. Wir stellen uns mit der neuen Konstellation für die sich im Wandel befindliche Motorsportwelt noch besser auf und bündeln unsere Kräfte. Das Know-how von Phoenix und Scherer ergänzt sich hervorragend, das bietet uns ganz neue Möglichkeiten.»

Phoenix-Gründer Ernst Moser sagt: «Wir arbeiten mit Scherer seit vielen Jahren sehr gut zusammen. Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, unsere Partnerschaft weiter zu vertiefen. Daher haben wir die Wintermonate genutzt, um mit dem neu gegründeten Rennstall SCHERER SPORT PHX das Fundament für eine erfolgreiche Motorsportzukunft zu legen.»