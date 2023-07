2024er GT World Challenge Europe-Rennkalender

Der Rennkalender der GT World Challenge Europe wurde präsentiert. Das Saisonfinale des Endurance Cup findet auf dem Formel 1-Stadtkurs in Jeddah (Saudi Arabien) statt.

Im Rahmen der 24h Spa wurde der 2024er Rennkalender der GT World Challenge Europe präsentiert. Wie gewohnt gibt es je fünf Endurance- und fünf Sprint-Rennen.

Der Endurance Cup startet Anfang April in Le Castellet, ehe die 24h Spa folgen. Nach dem Gastspiel auf dem Nürburgring fährt die Serie Ende September in Monza. Das Saisonfinale findet auf dem Highspeed Stadtkurs in Jeddah (Saudi Arabien) statt, welcher durch die Formel 1 bekannt ist.

Kalender Endurance Cup:

06.04. – 07.04 – Circuit Paul Ricard (Frankreich)

27.06. – 30.06. – 24h Spa (Belgien)

27.07. – 28.07. – Nürburgring (Deutschland)

21.09. – 22.09. – Monza (Italien)

22.11. – 23.11. – Jeddah (Saudi Arabien)

Der Sprint Cup startet im Mai in Brands Hatch in die neue Saison. Zwei Wochen später gastiert die Rennserie in Misano. Rennen in Hockenheim, Magny Cours und Barcelona folgen.

Kalender Sprint Cup:

04.05. – 05.05. – Brands Hatch (Großbritannien)

18.05. – 19.05. – Misano (Italien)

20.07. – 21.07. – Hockenheim (Deutschland)

24.08. – 25.08. – Magny Cours (Frankreich)

12.10. – 13.10. – Barcelona (Spanien)