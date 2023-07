ROWE Racing gewinnt zum dritten Mal bei den 24h Spa

Erneut geht der Sieg bei den 24h Spa an ROWE Racing – für das Team ist es der dritte Gesamtsieg beim weltgrößten GT3-Rennen. Erstmals siegt der BMW M4 GT3 bei einem bedeutenden Langstreckenrennen.

ROWE Racing hat es geschafft! Der Rennstall gewinnt zum dritten Mal nach 2016 und 2020 die 24h Spa. Im BMW M4 GT3 setzen sich Marco Wittmann, Philipp Eng und Nick Yelloly durch. Auch für Eng ist es der dritte Sieg in den Ardennen. Das Fahrertrio kämpfte sich in der Langstreckenschlacht auf der Ardennenachterbahn vom 26. Startrang zum Sieg. Gerade in den letzten Stunden bestimmte der BMW M4 GT3 des Teams die Wettfahrt in den Ardennen.

Der Sieg in Spa ist der erste Sieg für den BMW M4 GT3 in einem bedeutenden Langstreckenrennen, nachdem das Fahrzeug zuvor vor allem Siege und Titel in Sprintmeisterschaften einfahren konnte.

Gesprägt wurde die Veranstaltung vom Tod des jungen Nachwuchsfahrers Dilano van ´t Hoff im Formula Regional European powered by Alpine-Rennen im Rahmenprogramm. Vor dem Start des Langstreckenklassikers wurde dem Niederländer mit einer Schweigeminute gedacht.

Rang zwei geht an die Vorjahressiegermannschaft Akkodis ASP. Raffaele Marciello, Jules Gounon und Timur Boguslavskiy fuhren auf Rang zwei. Auf den siegreichen BMW fehlte dem Trio 11,129 Sekunden.

Die Podestränge komplettiert nach einem harten Kampf in der letzten Rennstunde der SCHERER SPORT PHX Audi von Luca Engstler, Nicki Thiim und Kelvin van der Linde. Während der Audi Druck auf den Akkodis ASP Mercedes machte, presste von hinten Kevin Estre im Manthey Porsche. Die Piloten lieferten sich sehenswerte und spektakuläre Kämpfe.

Der Sieg im Gold Cup geht an Optimum Motorsport. Sam de Haan, Tom Gamble, Charlie Fagg und Dean MacDonald fuhren im McLaren 720S GT3 zum überlegenen Sieg in der Klasse.

Im Silver Cup siegte das Grasser Racing Team rund um den DTM-Piloten Clemens Schmid Schmid teilte sich den Hurácan GT3 mit Benjamin Hites und dem Niederländer Glenn van Berlo.

Auch im Bronze Cup konnte ein DTM-Fahrer feiern: Tim Heinemann gewann im Huber Motorsport Porsche 911 GT3 R die Klasse und fuhr im Rennen einen neuen Rundenrekord. Das Fahrzeug der ADAC GT Masters-Mannschaft teilte er sich mit Matteo Cairoli, Jannes Fittje und Antares Au.

Martin Konrad, Nick Catsburg, Chaz Mostert und Ersatzmann Adam Osieka gewinnen den Pro-Am-Cup der 24h Spa im SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3, der vom Haupt Racing Team eingesetzt wird. Im Pre-Qualifying am Donnerstag verunfallte Teameigner Kenny Habul im Mercedes-AMG GT3 schwer und verletzte sich am Rücken – Osieka ersetzt ihn daraufhin in einem neuen Chassis.

Ergebnis (Top 10):

1. Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly – ROWE Racing – BMW M4 GT3

2. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy/Jules Gounon – Akkodis ASP – Mercedes-AMG GT3

3. Luca Engstler/Kelvin van der Linde/Nicki Thiim – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

4. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Julien Andlauer – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R

5. Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

6. Augusto Farfus/Maxime Martin/Valentino Rossi – WRT – BMW M4 GT3

7. Ricardo Feller/Mattia Drudi/Dennis Marschall – Audi Sport Team Orange1 – Audi R8 LMS GT3

8. Christopher Haase/Gilles Magnus/Frédéric Vervisch – Audi Sport Team Comtoyou – Audi R8 LMS GT3

9. Lucas Auer/Luca Stolz/Fabian Schiller – Mercedes-AMG Team AlManar – Mercedes-AMG GT3

10. Sam de Haan/Tom Gamble/Charlie Fagg/Dean MacDonald – Optimum Motorsport – McLaren 720S GT3