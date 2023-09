WRT-Duo erbt nach Strafe Position drei

Charles Weerts und Dries Vanthoor rutschen auf Rang drei in der Gesamtwertung

Durch eine Zeitstrafe gegen Albert Costa und Thierry Vermeulen werden die beiden WRT-Piloten auf Rang drei im ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup gewertet.

Eine Zeitstrafe hat Einfluss auf das Rennergebnis des ersten Laufs des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim. Durch eine Zeitstrafe gegen den Emil Frey Racing Ferrari von Albert Costa und Thierry Vermeulen erben Charles Weerts und Dries Vanthoor im WRT BMW M4 GT3 die dritte Position.

Im Kampf um den finalen Podestrang traf Vermeulen in der letzten Kurve des Rennens den BMW am Heck, wodurch Vanthoor die Linie nicht halten konnte. Der Niederländer nutzte die Lücke, um so den dreimaligen Sprint Cup-Meister zu überholen.

Die Stewards gaben dem Ferrari-Duo deshalb im Nachgang eine Zeitstrafe von einer Sekunde, womit die beiden Fahrzeuge erneut die Plätze tauschten.

