Marciello/Boguslavskiy marschieren in Richtung Titel

Raffaele Marciello und Timur Boguslavskiy haben den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia gewonnen und machen damit einen Schritt in Richtung Titel. Starke Aufholjagd von Valentino Rossi.

Mit einem Sieg im ersten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Lauf in Valencia bauen Raffaele Marciello und Timur Boguslavskiy ihre Tabellenführung aus. Vom zweiten Startplatz setzt sich das Akkodis ASP-Duo mit ihrem Mercedes-AMG GT3 durch. Die beiden Mercedes-Fahrer bauen damit auch ihren Meisterschaftsvorsprung auf die beiden Audi-Werksfahrer Feller und Drudi aus.

Rang zwei geht an den Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 vom DTM-Piloten Thierry Vermeulen und Albert Costa. Das Duo holte in der zweiten Rennhälfte acht Sekunden Rückstand auf den AMG auf, trotz eines kleines Ausrutschers von Costa. Nur 0,380 Sekunden fehlten Albert Costa schlussendlich auf Boguslavskiy.

Ricardo Feller und Mattia Drudi komplettieren im Tresor Orange 1 Audi die Podestränge.

Für eine spektakuläre Aufholjagd sorgten erneut Valentino Rossi und Maxime Martin. Mit harten Überholmanövern und einer goldrichtigen Strategie schob sich der WRT BMW M4 GT3 auf dem verwinkelten und engen Kurs, auf dem Überholen sehr schwierig ist, vom 22. Startplatz vor auf Rang acht.

Bereits in der Startrunde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Wie zu erwarten war, gab es in der ersten Kurve einige Kollisionen und Dreher. Niklas Krütten aus Trier in einem WRT BMW M4 GT3 und Cesar Gazeau im Boutsen VDS Audi strandeten nach Kollisionen in der ersten Kurve und mussten geborgen werden. Christopher Mies war in seinem Sainteloc Racing Audi ebenfalls in den Vorfall verwickelt und musste das Rennen in der Box aufgeben.

Ergebnis (Top 10):

1. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy – Akkodis ASP – Mercedes-AMG GT3

2. Thierry Vermeulen/Albert Costa – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

3. Ricardo Feller/Mattia Drudi – Tresor Orange 1 – Audi R8 LMS GT3

4. Lucas Legeret/Christopher Haase – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

5. Charles Weerts/Dries Vanthoor - WRT - BMW M4 GT3

6. Frédéric Vervisch/Nicolas Baert – Comtoyou Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

8. Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

9. Nicolaj Kjaergaard/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10. Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3