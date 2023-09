ROWE wird Schmierstoffpartner der GT World Challenge

Ab der Saison 2024 wird ROWE offizieller Schmierstoffpartner der globalen Fanatec GT World Challenge powered by AWS-Serien. Zudem wird der ROWE Pole Award eingeführt, der nach jedem Zeittraining vergeben wird.

Die SRO Motorsports Group freut sich, eine neue Drei-Jahres-Vereinbarung mit ROWE Motor Oil bestätigen zu können. Damit wird das weltweit angesehene deutsche Unternehmen offizieller Schmierstoffpartner der Fanatec GT World Challenge Powered by AWS.

Ab 2024 wird ROWE mit seinen branchenführenden Schmierstoffen offizieller Schmierstoffpartner der Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Serien in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten sein. ROWE wird auch den ROWE Pole Award unterstützen, der am Ende jedes Qualifyings an den Pole-Sitter verliehen wird.

Diese Vereinbarung baut auf einer bestehenden Partnerschaft in den Vereinigten Staaten auf, die sowohl eine Schmierstoffpartnerschaft als auch den ROWE Pole Award in der Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS während der gesamten Saison 2023 umfasst.

ROWE wurde 1995 gegründet und hat sich schnell von einer einzelnen Werkstatt zu einem weltweit operierenden Unternehmen entwickelt, dessen Produkte in 80 Ländern angeboten werden. Trotz seines Wachstums ist das Unternehmen nach wie vor in Familienbesitz und wird von seinem Gründer Michael Zehe und seiner Tochter Dr. Alexandra Kohlmann geführt.

Durch ROWE RACING ist das Unternehmen auch direkt mit dem GT-Sport verbunden. Das deutsche Team gehört zu den erfolgreichsten in diesem Sport und hat sich vor allem bei Langstreckenrennen bewährt. Zu seinen bemerkenswerten Erfolgen zählen Gesamtsiege bei den CrowdStrike 24 Stunden von Spa 2016, 2020 und 2023 sowie bei den 24h Nürburgring 2020.

Mit ihrem gemeinsamen Fokus auf Leistung und Effizienz werden die SRO und ROWE in den kommenden Jahren eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit eingehen.

Stéphane Ratel, Gründer und CEO der SRO Motorsports Group: «Wir freuen uns, dass unsere Beziehung zu ROWE im Jahr 2024 erheblich wachsen wird. Die Rolle des offiziellen Schmierstoffs ist von entscheidender Bedeutung, daher ist es wichtig, mit einem etablierten und respektierten Partner zusammenzuarbeiten. Wir kennen die Qualität von ROWE-Produkten, und der Name ist seit mehr als einem Jahrzehnt in unseren Meisterschaften präsent, was das Engagement der Marke für den Rennsport unterstreicht. Ich freue mich sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.»

Dr. Alexandra Kohlmann, Geschäftsführerin von ROWE: «Seit der Gründung des Unternehmens ist ROWE stets von der tiefen Überzeugung geprägt, nachhaltig zu handeln. So sind beispielsweise alle Produkte in unserem Sortiment zu 100 Prozent CO2-kompensiert. Eines unserer Ziele ist es, Nachhaltigkeit auch im Motorsport voranzutreiben. Mit der SRO Motorsports Group und der Fanatec GT World Challenge powered by AWS haben wir Partner an unserer Seite, die diesen Weg gemeinsam mit uns mit großem Engagement gehen.»