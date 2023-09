Comtoyou Racing setzt zukünftig auf Aston Martin

Tschüss Audi, hallo Aston Martin. Comtoyou Racing setzt zukünftig auf die britische Traditionsmarke und unterzeichnet einen 4-Jahres-Vertrag. Das Team steigt zudem auch in die GT4-Szene ein.

Die Bekanntgabe erfolgte am Samstagnachmittag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, dem Austragungsort der vorletzten Station der Fanatec GT World Challenge Europe, die gleichzeitig die letzte Runde des Endurance Cup ist.

Das Team Comtoyou Racing, das seit diesem Jahr im GT-Sport aktiv ist, bereitet sich bereits auf eine neue Herausforderung ab der Saison 2024 vor. «Zunächst einmal möchte ich mich bei Audi Sport Customer Racing für die Unterstützung bei unserem GT3-Debüt bedanken», erklärt Jean-Michel Baert, Teamchef des belgischen Teams.

«Auch wenn es immer möglich ist, sich zu verbessern, hatten wir ein erfolgreiches Debüt in der Fanatec GT World Challenge Europe, wo das Niveau der Konkurrenz unbestreitbar ist. Unsere Klassensiege - sowohl in der Sprint- als auch in der Endurance-Klasse - und unsere Podiumsplätze in der Gesamtwertung sind der Beweis dafür, und wir hoffen, dass wir das Jahr 2023 auf einem hohen Niveau beenden können. Wir sahen jedoch nicht mehr die Möglichkeit, mit Audi in der GT-Klasse weiter zu wachsen, und freuen uns, eine neue Partnerschaft bekannt zu geben.»

Im Jahr 2024 wird sich das im belgischen Frameries ansässige Unternehmen mit Aston Martin zusammenschließen und zu AMR Comtoyou Racing werden. «Wir sind sehr stolz darauf, eine vierjährige Partnerschaft mit Aston Martin Racing unterzeichnet zu haben», fährt Jean-Michel fort.

«Ihr Enthusiasmus, ihr Siegeswille und ihre Visionen für die Zukunft haben uns überzeugt. Dank ihnen haben wir die Möglichkeit, neben der GT3 auch in der GT4 zu starten. Es ist noch zu früh, um alle Details unseres Programms in Bezug auf Fahrer und Meisterschaften zu verraten, aber wir sind voll motiviert. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um uns auf die Saison 2024 vorzubereiten, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir alles tun werden, um unseren Fortschritt fortzusetzen.»

Auch Aston Martin Racing ist mehr als zufrieden mit der neuen Partnerschaft. «Aston Martin Racing ist hocherfreut, mit Comtoyou Racing zusammenzuarbeiten", sagte Huw Tasker, Head of Partner Racing AMR. «Unsere Marke hat eine große Geschichte im Motorsport und im GT-Sport. Wir waren auf der Suche nach einem erstklassigen Partner, der unsere Vision von Leistung und unsere Professionalität teilt. Das Comtoyou Racing Team hat bereits in seiner ersten Saison in der GT3-Klasse bewiesen, dass es mit Klassensiegen und Gesamtpodiumsplätzen eine Referenz darstellt. Vom ersten Kontakt an sahen wir bei ihnen den gleichen Siegeswillen wie bei uns. Wir sind daher stolz darauf, vier Jahre lang mit ihnen zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, Aston Martin dabei zu helfen, in Zukunft GT-Rennen zu gewinnen.»

In den nächsten Wochen werden Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Teams perfekt zusammenarbeiten können, und der Comtoyou-Rennstall wird seine Programme und Fahrer für die Saison 2024 zu gegebener Zeit bekannt geben. Es besteht kein Zweifel: Für AMR Comtoyou Racing beginnt die Saison 2024 morgen!