In Le Castellet: Maserati GT2 mit erstem Renneinsatz

Premiere bei der GT2 European Series in Le Castellet: Der neue Maserati GT2 feiert sein Renndebüt. LP Racing setzt das Fahrzeug für Leonardo Gorini und Teameigner Luca Pirri ein.

Leonardo Gorini und Luca Pirri werden ihre Kräfte in einer Pro-Am-Partnerschaft bündeln, um dem Modell beim Saisonfinale in Le Castellet an Bord der Startnummer 12 sein Renndebüt zu geben.

Der erste Einsatz des Maserati GT2 unter Rennbedingungen wird die offizielle Rückkehr des Dreizacks in den GT-Rennsport markieren. Der Maserati GT2 basiert auf dem Supersportwagen MC20 und baut auf dem Erbe des MC12 auf. Sein Herzstück ist der 3-Liter-Nettuno-V6-Motor mit Twin-Combustion-Technologie und doppelter Turboaufladung.

Als eines von neun hochkarätigen Teams, die in der dritten Saison der Fanatec GT2 European Series antreten, wurde LP Racing mit dem Einsatz des ersten Maserati GT2 betraut, wobei Gorini und Teamchef Pirri die Fahreraufgaben übernehmen.

«Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass LP Racing den neuen Maserati GT2 auf dem Circuit Paul Ricard einsetzen wird», so LP Racing-Eigner Pirri. «Wir haben das Projekt und die Entwicklung von Anfang an verfolgt und uns sofort entschieden, Teil des großen Comebacks von Maserati im GT-Sport zu werden.»

«Als Fahrer werde ich die Ehre haben, das Auto an der Seite von Leonardo Gorini zu fahren, der sowohl ein Freund als auch ein unglaublicher Fahrer mit großem Potenzial ist. Bis zu dieser letzten Runde der Fanatec GT2 European Series kämpfte er um den Titel in der Am-Klasse 2023.»

«Das Unternehmen YCOM, das von Maserati mit der Entwicklung des GT2 beauftragt wurde, hat sein ganzes Motorsport-Know-how eingesetzt, um ein Produkt zu entwickeln, das in dieser GT2-Klasse seinesgleichen sucht. Nachdem ich 2006 den Maserati MC12 gefahren bin, fühle ich mich glücklich, wieder als Teamchef und Fahrer dieses großartige Comeback unterstützen zu können.»

«Wir haben letzte Woche ein erstes Shakedown gemacht, und das Auto hat unglaubliches Potenzial, aber was uns am meisten beeindruckt hat, war seine Benutzerfreundlichkeit. Wir glauben, dass der Maserati GT2 mit einer Vielzahl von Fahrern große Erfolge feiern wird.»

Leonardo Gorini fügt hinzu: «Luca und ich freuen uns sehr darauf, dieses neue Abenteuer mit dem Maserati GT2 zu beginnen. Wir haben gerade zwei Testtage hinter uns, in denen das Auto sein ganzes Potenzial gezeigt hat. Wir sind ungeduldig und zuversichtlich, um zu sehen, wie das Auto beim Finale der Fanatec GT2 European Series am kommenden Wochenende abschneiden wird. Ein großes Lob an Maserati Corse für die bemerkenswerte Arbeit, die sie mit dem Auto geleistet haben; es fährt und sieht erstaunlich aus! Jetzt ist es an uns, dem Auto gerecht zu werden!»

