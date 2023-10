K-PAX Racing pausiert nach schwieriger Saison 2024

Das us-amerikanische Team K-PAX Racing wird im Jahr 2024 pausieren und die GT3-Szene sondieren. Für 2025 plant der Rennstall die Rückkehr in die GT3-Szene und der GT World Challenge Europe.

Das amerikanische Team K-PAX Racing ging 2023 mit einem Lamborghini Hurácan GT3 im GT World Challenge Europe Endurance Cup an den Start. Wie das Team nun bekanntgab, wird der Rennstall im kommenden Jahr pausieren, plant aber für das Jahr 2025 die Rückkehr in die hochkarätige Rennserie der SRO.

K-PAX Racing erlebte 2023 ein schwieriges Jahr mit den drei Lamborghini-Werksfahrern Sandy Mitchell, Marco Mapelli und Franck Perera. Einzig am Nürburgring fuhr das Team in die Punkteränge.

Der dreijährige Vertrag des Teams mit Lamborghini lief am Saisonende aus. Nach Titelgewinnen in der GT World Challenge America 2021 und 2022 kehrte das Team in diesem Jahr nach Europa in den GT World Challenge Europe Endurance Cup zurück.

Die Pause im Jahr 2024 möchte das Team nutzen, um die GT3-Szene mit den neuen Fahrzeugen von Aston Martin, Corvette und Ford zu sondieren.

Für 2025 plant der Rennstall eine Rückkehr in die GT3-Szene und die GT World Challenge Europe, da Europa für das Team ein wichtiges Pflaster ist, wie Teammanager Darren Law gegenüber Sportscar365 mitteilte.