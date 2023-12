Alles glänzt: Boutsen VDS wechselt zu Mercedes-AMG

Boutsen VDS wechselt von Audi zu Mercedes-AMG. Einsatz von zwei Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe. Werksfahrer werden das Topfahrzeug steuern. Rückkehr des Teams in die Pro-Klasse.

Mit dem Einsatz von zwei Mercedes-AMG GT3 in der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS will das Team Boutsen VDS 2024 sein 25-jähriges Bestehen gebührend feiern. Die neue Partnerschaft mit der Mercedes sieht auch den Einsatz eines Autos in der Pro-Klasse vor, wobei die Klasse des zweiten Fahrzeugs zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Einer der Höhepunkte der Saison: Das 100-jährige Jubiläum der CrowdStrike 24 Hours of Spa!

Die Katze, deren Image inzwischen untrennbar mit dem Team Boutsen VDS verbunden ist, scheint von nun an unter einem guten Stern zu stehen. Etwas mehr als ein Jahr nachdem sie ihre Partnerschaft offiziell gemacht haben, wollen Graf Marc van der Straten und Olivier Lainé das belgische Team ab 2024 auf die nächste Stufe bringen. Dazu wurde eine neue Partnerschaft mit Mercedes-AMG geschlossen. Demnach werden im kommenden Jahr zwei Mercedes-AMG GT3 in der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS eingesetzt. Eines der Fahrzeuge wird in der Pro-Klasse mit offiziellen Mercedes-AMG Performance- und Junior-Fahrern am Steuer eingesetzt. Es wird um den Gesamtsieg im Sprint Cup und Endurance Cup kämpfen, insbesondere bei der Jubiläumsausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa. Das zweite Auto wird entweder im Gold Cup oder im Silver Cup antreten, je nach der Einstufung der Fahrer, die am Steuer sitzen werden.

«Ich habe mich sehr gefreut, 2023 in das Fahrerlager der Fanatec GT World Challenge Europe zurückzukehren und ich hatte eine großartige Zeit im Team von Olivier Lainé, seiner Frau Olivia Boutsen und ihrem Sohn Amaury», verrät Marc van der Straten mit einem breiten Lächeln. «Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, einschließlich des Titels des besten Teams im Gold Cup, sowohl in der Sprint-Meisterschaft als auch in der Gesamtwertung, die Sprint und Endurance kombiniert. Von Anfang an hatten OIivier und ich die Idee, dass wir so schnell wie möglich auch um die Gesamtwertung kämpfen können. Das wird also ab nächstem Jahr der Fall sein und ich freue mich sehr. Natürlich wäre es ein Traum, wenn die Katze die 24 Stunden von Spa ein zweites Mal gewinnen würde, neun Jahre nach dem Erfolg mit meinem Team… Es ist eine große Herausforderung, aber das Glück begünstigt nur die Mutigen!»

Nachdem das Team Boutsen VDS zwei Jahre lang Audi R8 LMS GT3 Evo II eingesetzt hat, wird es ab 2024 den Partner wechseln. «Zunächst einmal möchte ich Audi Sport für die zwei Jahre der Zusammenarbeit danken», so Olivier Lainé. «Aber für die Zukunft des Teams war die Gelegenheit, die sich mit Mercedes-AMG bot, eine, die man nicht verpassen sollte. Wir werden zwei Autos in der gesamten Meisterschaft einsetzen, darunter eines in der Pro-Klasse mit Mercedes-AMG Performance und Junior-Fahrern. Das ist eine große Herausforderung für uns, aber auch sehr spannend und motivierend. Ich möchte mich bei Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing, und dem gesamten Team von Mercedes-AMG Customer Racing für das Vertrauen bedanken. Wir sind bereits fleißig am Arbeiten und werden alles daran setzen, dass diese Zusammenarbeit ein Erfolg wird.»

Die Fahrer, die in den Mercedes-AMG GT3 mit dem berühmten Katzenlogo an den Start gehen werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, da das in Wavre ansässige Team derzeit dabei ist, seine Crews endgültig festzulegen.

«Natürlich werden wir auch unser Engagement in der Lamborghini Super Trofeo Europe fortsetzen», fügt Olivia Boutsen hinzu. «Wir sind nun schon seit mehreren Saisons in dieser Meisterschaft aktiv und sie ist eine perfekte Ergänzung zu unserem GT3-Programm. Tatsächlich haben wir im letzten Jahr eine unserer Crews auf dem letzten Podium in der Am-Klasse platziert, und wir haben große Hoffnungen für 2024.»

Somit geht Boutsen VDS 2024 bestens gerüstet in das 25-jährige Jubiläum und wird mit der Marke mit dem Stern in der Pro-Klasse glänzend aufgestellt sein!