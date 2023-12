GMB Motorsport geht mit Aston Martin an den Start 20.12.2023 - 14:31 Von Jonas Plümer

© European Le Mans Series / FocusPackMedia - Jan Patrick Wagner GMB Motorsport wechselt aus der European Le Mans Series in das SRO-Umfeld der GT World Challenge Europe

Das Aston Martin-Aufgebot in der GT World Challenge Europe-Saison 2024 wächst weiter an! Das dänische Team GMB Motorsport wechselt aus der European Le Mans Series in die hochklassige SRO-Rennserie.