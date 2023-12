Bestätigt: Aston Martin mit neun Werksfahrern 2024

Aston Martin wird in der Saison 2024 mit neun Werksfahrern vertreten sein. Mattia Drudi, David Pittard und Henrique Chaves sind neu im Werksfahrerkader der britischen Marke. Darren Turner geht in seine 20. Saison.

Der Werksfahrerkader von Aston Martin Racing für das Jahr 2024 besteht aus einer Reihe von Champions, die die britische Luxus-Sportwagenmarke in eine neue Ära des GT-Rennsports führen werden.

Unter den neun Fahrern ist auch der dreifache FIA WEC GT Champion Marco Sørensen. Der Däne, der 2022 das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in der LM GTE-Klasse gewann und im vergangenen Januar mit dem Vantage das 24-Stunden-Rennen in Daytona in der GTD-Klasse für sich entschied, hat einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet, der ihn langfristig an Aston Martin bindet.

«Es ist eine sehr aufregende Zeit, Werksfahrer bei Aston Martin zu sein», sagte Sørensen, der in der FIA World Endurance Championship 2024 von D'station Racing bestätigt ist und im nächsten Jahr eine wichtige Rolle in mehreren hochkarätigen Partnerprogrammen in einer Reihe von GT-Rennserien spielen wird. «Ich habe das Gefühl, dass ich in der Blüte meiner Karriere stehe und dass ich viel in ein Werksherstellerprogramm einbringen kann. Daher ist es für mich perfekt, mich bei Aston Martin zu engagieren, was sich nach acht Jahren Rennsport wie eine Familie für mich anfühlt und das zu einer Zeit, in der Aston Martin so viele neue Plattformen entwickelt und viel Energie in seine Rennprogramme investiert. Ich arbeite schon lange mit Aston Martin zusammen, und wir haben gemeinsam viel Erfolg gehabt. Es fühlt sich an, als kämen die fantastischen Tage zurück, als der 'Dane Train' an der Spitze der Welt stand.»

Die andere Hälfte von Aston Martins berühmtem "Dane Train", Nicki Thiim, hat sich ebenfalls verpflichtet, 2024 als Werksfahrer für Aston Martin anzutreten, nachdem er eine neue langfristige Zusammenarbeit mit der Marke vereinbart hat. Thiim, der in seine zwölfte Saison in Folge mit Aston Martin geht, war der Partner von Sørensen, als das Duo 2016 und in der Saison 2019/20 ihre beiden FIA WEC GTE Pro-Titel gewann. Thiims jüngster Erfolg mit Aston Martin war ein erster Podiumsplatz in der GTD-Klasse bei den diesjährigen Rolex 24 Hours in Daytona, als er mit seinem Partnerteam Magnus Racing antrat.

«Es ist immer eine Ehre, Aston Martin zu repräsentieren, und ich freue mich darauf, mit dem Vantage wieder auf der höchsten Ebene des GT-Rennsports um Meisterschaften kämpfen zu können», sagte Thiim, dessen lange Liste von Aston-Martin-Auszeichnungen mit einem Sieg in der GTE-Am-Klasse der 24 Stunden von Le Mans bei seinem Renndebüt im Jahr 2014 begann. "Es gibt noch so viel zu gewinnen und noch so viel Geschichte zu schreiben, da bin ich mir sicher."

Im Werksteam von Aston Martin werden 2024 drei neue Gesichter zu sehen sein, darunter ein Fahrer, der noch nie in seiner Karriere einen Vantage gefahren ist. Der amtierende GT World Challenge Europe Sprint Cup-Champion Mattia Drudi stößt nach fünf Saisons als Audi-Werksfahrer zum Team, ebenso wie Henrique Chaves, Sieger der 24 Stunden von Le Mans 2022, und David Pittard, amtierender Champion der 24 Stunden auf dem Nürburgring.

Der 25-jährige Italiener Drudi kommt zu Aston Martin Racing nach einer spektakulären Saison, in der er den Fanatec GT World Challenge Powered by AWS Sprint Cup mit vier Siegen für sich entscheiden konnte. Außerdem wurde er 2021 Meister im Italian GT Championship Endurance Cup.

«Ich fühle mich geehrt, bei Aston Martin als Werksfahrer einzusteigen», so Drudi. «Ich freue mich sehr darauf, Teil eines so ikonischen Herstellerprogramms im Motorsport zu sein. Ich habe das Gefühl, dass dies das richtige Umfeld für mich ist, um mich als Fahrer weiterzuentwickeln und gemeinsam, um prestigeträchtige Siege bei den wichtigsten Rennen der Welt zu kämpfen.»

Der 26-jährige Portugiese Chaves, der in derselben Stadt wie Aston Martin Racing-Legende Pedro Lamy geboren wurde, spielte 2022 an der Seite von Sørensen und Ben Keating eine entscheidende Rolle beim Gewinn der FIA WEC GTE Am-Meisterschaft durch TF Sport. Obwohl er nur fünf Rennen bestritt, schaffte er es, in der FIA WEC-Fahrerwertung 2022 den dritten Platz zu belegen. Chaves ist außerdem ein ehemaliger Meister der GT World Challenge Europe Sprint Cup Pro-Am Klasse und der International GT Open.

«Was soll ich dazu sagen, dass ich bei Aston Martin unterschrieben habe? Ich bin mehr als glücklich, so viel ist sicher. Mein größter Erfolg im Rennsport war der Sieg in Le Mans 2022 mit dem Vantage. Die Möglichkeit zu haben, diese ikonische Marke als Werksfahrer zu vertreten, bedeutet mir alles. Natürlich freue ich mich sehr darauf, meine Geschichte in Zukunft gemeinsam mit Aston Martin fortzusetzen. Ich kann es kaum erwarten, im Jahr 2024 loszulegen.»

Pittard ist kein Unbekannter bei Aston Martin, denn er fuhr 2022 an der Seite von Thiim und AMR-Urgestein Paul Dalla Lana im NorthWest AMR Team. Der Engländer gewann bei seinem FIA WEC-Debüt in Sebring, beendete die Saison als Zweiter in der Weltmeisterschaftswertung und trat 2023 mit dem Heart of Racing bei drei Langstreckenrennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship an.

«Ich fühle mich geehrt», sagt David Pittard. «Werksfahrer zu werden ist etwas, das ich in meiner ganzen Karriere angestrebt habe. Der Rennsport war schon immer mein Traum, mein ganzes Leben lang und mit einer so legendären Langstreckenmarke wie Aston Martin zu fahren, ist ein wahr gewordener Traum. Ich freue mich riesig darauf, loszulegen und zu arbeiten.»

Ross Gunn wird auch 2024 für Heart of Racing fahren und zusammen mit Alex Riberas den Angriff von Aston Martin auf Amerikas wichtigste Langstreckenmeisterschaft anführen. Gunn ist seit 2015 Teil der AMR-Familie, als er zusammen mit Jamie Chadwick und der AMR Driver Academy die britische GT GT4-Meisterschaft gewann. Er unterstrich seinen Ruf als einer der schnellsten GT-Fahrer der IMSA im Jahr 2023 mit zwei Poles und zwei Siegen in der GTD-Pro-Klasse mit dem Vantage.

Der vierfache britische GT-Meister Jonny Adam kehrt in seiner 14. Saison zu Aston Martin Racing zurück. Als einer der erfolgreichsten GT-Rennfahrer aller Zeiten ist Adam zweifacher Gewinner der 24 Stunden von Le Mans, vierfacher britischer GT-Champion und GT World Challenge Europe Endurance Cup Pro-Am Champion 2017.

Valentin Hasse Clot steigt 2024 mit dem Team Racing Spirit of Léman in die European Le Mans Series auf, nachdem er in der vergangenen Saison mit dem Vantage den Michelin Le Mans Cup gewonnen hat. Der Absolvent der AMR Driver Academy aus dem Jahr 2021 hat seinen Erfolg kontinuierlich ausgebaut, seit er 2022 Teil der AMR-Werksfahrer-Crew wurde. Zuvor hatte er bereits Titel in der Silver Class im GTWC Europe Endurance Cup und in der FFSA GT-Serie in Frankreich gewonnen.

Aston-Martin-Legende Darren Turner komplettiert das Aufgebot. Der dreifache Gewinner der 24 Stunden von Le Mans fügte seinem glanzvollen Trophäenschrank 2023 einen Sieg in der GTD-Klasse der 24 Stunden von Rolex in Daytona hinzu. Zudem verbrachte er den Großteil der Saison zwischen Entwicklungsaufgaben mit dem Pirelli-Reifenpartnerschaftsprogramm von Dörr Motorsport für die 24 Stunden vom Nürburgring und seiner Rolle als High Performance Development-Fahrer von Aston Martin Lagonda verbrachte.

Turner, der vor einer unglaublichen 20. Saison als Werksfahrer von Aston Martin Racing steht, hat mehr 24-Stunden-Rennen von Le Mans bestritten und gewonnen als jeder andere Fahrer in der Geschichte der Marke und ist das perfekte Gegenstück zu der Fülle an spektakulären jungen Talenten, die in den Partnerteams von Aston Martin Racing heranwachsen.

Adam Carter, Aston Martin Head of Endurance, sagte: «Während wir uns darauf vorbereiten, eine neue Ära für Aston Martin im Langstreckensport einzuläuten, mit der Einführung neu entwickelter Entwicklungen unserer Aston Martin Vantage GT3- und GT4-Plattformen und natürlich dem Valkyrie-Hypercar-Programm, das 2025 in den Rennsport überführt wird, haben wir ein extrem wettbewerbsfähiges Werksfahrer-Team zusammengestellt. Diese Gruppe von Fahrern weiß, wie man gewinnt, und ist Experte darin, jedes Quäntchen Leistung aus einem GT-Auto herauszuholen und gleichzeitig die Ausdauerfähigkeiten zu nutzen, die für Siege auf diesem Niveau notwendig sind. Wir freuen uns, mit Mattia, Henrique und David drei ausgewiesene Champions in dieser Gruppe begrüßen zu dürfen, und wir sind gespannt, was sie alle 2024 und darüber hinaus erreichen können.»

«Während wir uns in eine Phase des beschleunigten Lernens und der Entwicklung unserer verschiedenen Rennplattformen begeben, wird diese Mischung aus Tempo und Erfahrung von entscheidender Bedeutung sein, um das Ziel von Aston Martin zu erreichen, unseren Status als eine Kraft zu erhalten, mit der man unter unseren Kollegen an der Spitze des weltweiten Langstreckenwettbewerbs rechnen muss.»