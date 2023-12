Nächster Abgang: Frédéric Vervisch verlässt Audi

Nach sechs Jahren als Werksfahrer verlässt der Belgier Frédéric Vervisch Audi. Zwei Siege beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring für die Marke aus Ingolstadt. Zukunft von Vervisch noch offen.

Nächster prominenter Abgang bei Audi. Nach Christopher Mies und Mattia Drudi gab der Belgier Frédéric Vervisch bekannt, dass er Audi verlassen wird. Vervisch war seit 2018 als Werksfahrer für die Marke aktiv, nachdem er 2015 erstmals einen R8 LMS GT3 steuerte.

2019 und 2022 konnte Frédéric Vervisch mit der Phoenix-Mannschaft, dem heutigen SCHERER SPORT PHX-Team, das 24h-Rennen auf dem Nürburgring für sich entscheiden. Zudem siegte Vervisch auch bei den 24h Dubai sowie den 10h Suzuka der Intercontinental GT Challenge für die Marke mit den vier Ringen.

Auch im TCR-Sport war Frédéric Vervisch erfolgreich für Audi aktiv. In der FIA WTCR konnte er für Audi drei Siege einfahren. Zudem gewann er zuletzt das legendäre Guia Race in Macau der TCR World Tour.

Einen Namen machte sich Vervisch zudem als Entwickler bei Audi, da er die Rennfahrzeuge von Audi in den letzten sechs Jahren mitentwickelte und ausgiebig testete. In diesem Jahr war sein Hauptprogramm, neben der TCR World Tour, die GT World Challenge Europe. In beiden Rennserien ging er für Comtoyou Racing an den Start.