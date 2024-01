Vom Motocross in die GT World Challenge Europe

Der ehemalige Motocross-Pilot Matisse Lismon wechselt nach zwei Jahren im Automobilsport in die GT World Challenge Europe. Der Belgier startet für Comtoyou Racing in einem brandneuen Aston Martin Vantage GT3.

Eine Saison im Fun-Cup und eine Saison in der Belcar Endurance Championship kombiniert mit einem Programm im Fun-Cup und… das ist alles. Matisse Lismont hat nicht mehr als zwei Jahre gebraucht, um sich in der Welt des belgischen Motorsports einen Namen zu machen! Der Pilot aus Löwen, der Hauptstadt der Provinz Flämisch-Brabant, der am Mittwoch, den 10. Januar 2024, seinen 19. Geburtstag feiert, kann mit Stolz sein Programm für die Saison 2024 bekannt geben: Er wird alle zehn Rennwochenenden der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS am Steuer von einem der brandneuen Aston Martin Vantage AMR GT3 von Comtoyou Racing bestreiten.

Mehr zu der neuen Zusammenarbeit zwischen dem erfolgreichen belgischen Team und der britischen Traditionsmarke erfahrt ihr hier.

«Ich habe in meinen ersten beiden Saisons im Motorsport beachtliche Fortschritte gemacht», verrät er. «Meine bisher beste Erinnerung ist unser Sieg in der TA-Klasse bei den 24 Stunden von Zolder in einem BMW M2 CS Racing. Ende 2023 gab es den Wunsch, eine Stufe höher zu gehen, und es wurden mehrere Optionen in Betracht gezogen. Der Wechsel zu Comtoyou Racing war eine einmalige Gelegenheit!»

Das belgische Team ist eine internationale Referenz und bereitet sich darauf vor, im nächsten Jahr ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufzuschlagen, indem es Partner von Aston Martin Racing im GT3-Sport wird. «Comtoyou Racing hat schon immer versucht, junge belgische Talente zu fördern», erinnert sich Teamchef François Verbist. «Wir sind auf Matisse aufmerksam geworden und haben ihn im Motorland Aragon in einem GT3-Auto testen lassen. Er hat uns wirklich umgehauen! Seine Geschwindigkeit ist unbestreitbar, er hat einen guten Kopf, spricht drei Sprachen und ist erstaunlich reif. Ich bin davon überzeugt, dass er in den kommenden Jahren viele Leute überraschen wird und wir freuen uns, ihn in unserem Team begrüßen zu können.»

Der junge Fahrer, dessen Vorname von dem französischen Maler Henri Matisse inspiriert wurde, ist jedoch sehr bescheiden, wenn es um seine Ambitionen geht. «Auch wenn ich mich am Steuer eines GT3-Autos schnell wohl gefühlt habe, viel mehr, als ich es mir vorgestellt hatte, weiß ich, dass der Schritt, den ich machen muss, ein sehr großer ist», betont er. «Daher sehe ich meine erste Saison in der Fanatec GT World Challenge Europe als eine, in der ich lernen kann. In dieser Hinsicht werde ich auf Julien Schroyen als meinen persönlichen Coach zählen können, und ich habe bereits gesehen, wie nützlich seine Erfahrung für mich ist. Mit der richtigen Unterstützung und als Teil eines Spitzenteams freue ich mich darauf, so schnell wie möglich Fortschritte zu machen!»

Matisse, der sowohl im Sprint Cup als auch im Endurance Cup der Fanatec GT World Challenge Europe antritt, wird an zehn GT3-Veranstaltungen teilnehmen. Der Höhepunkt wird die Jubiläumsausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa am 29. und 30. Juni sein. «Dieses Rennen ist ein Traum für jeden belgischen Fahrer», lächelt er. «Mit einem belgischen Team bei diesem historischen Ereignis an den Start zu gehen, wird sicherlich ein emotionales Erlebnis sein.»

Um weiter fleißig Rennkilometer zu sammeln, wird Matisse Lismont auch an vier belgischen Fun-Cup-Veranstaltungen teilnehmen, darunter dem 25-Stunden-Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, welches nur eine Woche nach dem 24h-Rennen der GT World Challenge Europe auf der Ardennenachterbahn stattfindet.