Dane Train: GMB Motorsport mit dänischem Fahrertrio

GMB Motorsport wird mit einem neuen Aston Martin Vantage GT3 und einem rein dänischen Fahrertrio in der GT World Challenge Europe an den Start gehen. Die Birch-Brüder starten gemeinsam mit Kasper H. Jensen.

Der neue Aston Martin Vantage GT3 von GMB Motorsport wird von drei bekannten Namen gefahren, wenn das Team 2024 zum ersten Mal an der Fanatec GT World Challenge Europe teilnimmt. Gustav Birch und Simon Birch werden alle zehn Saisonrennen der hochkarätigen SRO-Rennserie bestreiten, während Kasper H. Jensen das Duo bei den fünf Langstreckenrennen des Endurance Cup unterstützen wird.

Teamchef Henrik Lundgaard ist froh, die Mannschaft rechtzeitig zusammengestellt zu haben und freut sich nun darauf, die neue Fahrerbesetzung in Aktion zu sehen: «Es gab nie einen Zweifel daran, wie wir das Auto besetzen wollten, und ich bin sehr froh, dass wir mit diesem Plan erfolgreich waren. Mit Simon und Gustav haben wir zwei schnelle und hungrige junge Talente, und mit Kaspers Erfahrung und seiner Siegermentalität haben wir eine fast vollständige Mannschaft gefunden. Jetzt freuen wir uns mit den letzten Vorbereitungen für die Saison zu beginnen.»

Neben seiner Rolle als Fahrer bei den Endurance Cup-Rennen wird der siebenmalige dänische Meister Kasper H. Jensen während der Saison eine Reihe zusätzlicher Aufgaben übernehmen, da er als Fahrercoach für seine beiden jungen Teamkollegen fungieren wird, die er sowohl technisch als auch mental betreuen wird.

«Kasper ist schon seit langem Mentor unseres Junior-Teams und wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die er mit den jungen Fahrern geleistet hat, so dass es nur natürlich ist, dass wir diese Rolle jetzt erweitern. Es gibt nicht viele Leute, die mehr über das Gewinnen von Rennen wissen als Kasper und wir müssen sicherstellen, dass wir dieses Wissen nutzen», erklärt Teamchef Lundgaard weiter.

In den letzten Jahren hatte das GMB-Dreiergespann die Möglichkeit, sich in der GT3-Klasse durch die Teilnahme am Michlein Le Mans Cup zu testen, den Kasper H. Jensen 2022 gewinnen konnte. Gustav Birch belegte im selben Jahr den dritten Platz. Simon Birch gab in der abgelaufenen Saison sein Debüt in der Rennserie, wo der 17-Jährige erste Erfahrungen im internationalen GT3-Sport sammeln konnte.