Nova Race 2024 nicht in GT World Challenge Europe

Mit zwei Honda NSX GT3 setzte Nova Race in der 2023er GT World Challenge Europe-Saison einen wahren Farbklecks im GT3-Sport. Doch in diesem Jahr wird der japanischen Außenseiter im Feld fehlen.

Für einen Farbtupfer sorgte Nova Race 2023 in der GT World Challenge Europe. In den fünf Sprint Cup-Läufen setzte die italienische Mannschaft zwei Honda NSX GT3 ein, die im Silver Cup an den Start gingen.

Während Jacopo Guidetti und Leonardo Monchini die komplette Saison bestritten, teilte sich Erwin Zanotti das zweite Fahrzeug mit Diego Di Fabio sowie Alex Frassinetti.

Guidetti und Monchini waren wenig überraschend auch der bestplatzierte Honda am Jahresende in der hochkarätigen SRO-Meisterschaft. In der Silver Cup-Wertung belegten die beiden Piloten am Jahresende Rang fünf. Beim Saisonauftakt in Brands Hatch belegten sie einen zweiten Rang in der Klasse, während sie in Valencia erneut als dritte auf das Podest klettern konnten.

Doch 2024 wird der Farbklecks der beiden italienischen Honda im Teilnehmerfeld der SRO-Meisterschaft fehlen. «Von den vier Honda verkaufen wir zwei», erläutert Teammanager Christian Pescatori, der selbst ein erfolgreicher Rennfahrer war und zweimal im Audi-Werksteam an den 24h Le Mans teilnahm, gegenüber dem Fachmedium GT-Place. «Das machen wir, da wir in diesem Jahr nur in der Italian GT an den Start gehen werden.»