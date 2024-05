RJN mit Jann Mardenborough beim 24h-Rennen in Spa

RJN wird bei den 24h Spa im Juni einen McLaren 720S GT3 einsetzen. Jann Mardenborough wird als einer der Piloten das Fahrzeug steuern – der Brite kehrt erstmals seit 2013 zum Rennen zurück.

Jann Mardenborough wird bei der Jubiläumsausgabe des 24-Stunden-Rennens in Spa in einem McLaren 720S GT3 Evo an den Start gehen - als Teil eines rein britischen Teams von Bob Nevilles RJN-Mannschaft.

Der GT Academy-Sieger trat zuletzt 2013 bei dem belgischen Langstreckenklassiker an, als er einen von RJN eingesetzten Nissan in der Pro-Am-Klasse pilotierte. Mardenborough, der in dem Gran Turismo-Film, der seinen Aufstieg vom Gamer zum Profi-Rennfahrer beschreibt, zu sehen ist, hat seitdem eine erfolgreiche Karriere in Japan hingelegt, wo er zwischen 2016 und 2020 in der Super-GT-Rennserie auf höchstem Niveau fuhr.

In diesem Jahr wird er als einer von zwei professionellen Fahrern in der Pro-Am-Klasse nach Spa-Francorchamps zurückkehren. Mardenborough teilt sich den 720S mit Simon Watts, Alex Buncombe und Chris Buncombe, die in dieser Saison ebenfalls allesamt für RJN in der British GT angetreten sind.

Mardenboroughs Rennsportkarriere begann vor zwölf Jahren mit RJN in der gleichen Serie. Seine kürzliche Rückkehr, zusammen mit dem Team und Chris Buncombe, führte zu einem Sieg in der Pro-Am-Klasse und einem Podiumsplatz bei den Silverstone 500, dem Saisonhighlight der britischen GT-Rennserie.

«Ich bin dankbar, dass ich in der Startaufstellung stehe und an diesem großartigen Rennen in seinem Jubiläumsjahr teilnehmen kann», so Mardenborough. «Es war schon lange ein Ziel von mir und ich freue mich, dass ich es nun erreicht habe. Ich habe große Ambitionen, also ist es an der Zeit, mit dem ganzen Team an die Arbeit zu gehen.»

In Spa wird Mardenborough auch von Watts unterstützt, der im Juni sein Debüt bei der Veranstaltung gibt, die zweimal rund um die Uhr stattfindet. Profifahrer Alex Buncombe kehrt zum ersten Mal seit 2019, als er als Bentley-Werksfahrer antrat, in das Rennen zurück, während Bruder Chris zum ersten Mal seit 2018 in den Ardennen antritt. Dies wird auch der erste Einsatz von RJN in Spa seit 2019 sein, als Nevilles Team mit dem Honda NSX GT3 fuhr.

Die Mannschaft wird sich dem erwarteten großen Starterfeld beim belgischen Langstreckenklassiker anschließen, der in diesem Sommer sein hundertjähriges Jubiläum feiert. Die Aktivitäten auf der Strecke beginnen am Dienstag, dem 26. Juni, bis zum Start der Hauptveranstaltung am Samstag, dem 29. Juni, um 16:30 Uhr MESZ.