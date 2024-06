Paul Motorsport erbt Pole-Position im ADAC GT Masters

Nach einer Strafe gegen Tim Zimmermann rutscht Simon Connor Primm im Lamborghini von Paul Motorsport auf die Pole-Position für das heutige ADAC GT Masters-Rennen. Doppel-Pole in DTM und GT Masters.

Die Freude wehrte bei Tim Zimmermann und dem Grasser Racing Team nicht lange. Im Nachgang an das zweite Qualifying des ADAC GT Masters in Zandvoort wurde Zimmermann bestraft.

Da er im Zeittraining den Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 von Tom Kalender blockierte, wird das Fahrzeug mit der Startnummer #63 um drei Positionen in der Startaufstellung zurückgestellt.

Den besten Startplatz erbt somit Simon Connor Primm im Fahrzeug von Paul Motorsport! Somit wird der Familienrennstall aus Dresden in beiden GT3-Rennen heute in Zandvoort von der Spitze starten, da Maximilian Paul auch in der DTM von der Spitze startet.

Der zweite Startplatz geht somit an den Landgraf Motorsport Mercedes von Elias Seppänen und Tom Kalender, ehe auf der dritten Position der Haupt Racing Team Mercedes von David Schumacher und Salman Owega folgt. Nach der Strafe wird Zimmermann damit vom vierten Startplatz in das einstündige Rennen gehen.