Weiter BMW-Führung in dramatischer 24h Spa-Ausgabe

Max Hesse, Dan Harper und Augusto Farfus führen die 24h Spa im ROWE Racing BMW M4 GT3 an. Pure Rxcing verabschiedet sich mit spektakulären Überschlag in Blanchimont aus Kampf um den Sieg.

Weiterer Rückschlag für WINWARD Racing um 5:00 Uhr Morgens. Lucas Auer wurde in der MANN-FILTER Mamba in der La Source von David Vidales im AF Corse Ferrari getroffen, der ebenfalls Lilou Wadoux im SKY - Tempesta Racing Ferrari umdrehte. Das Fahrzeug von Auer erlitt dabei starke Beschädigungen und schied aus dem Rennen aus.

Kurz nach 5:30 Uhr am Morgen schlug Mex Jansen im Walkenhorst Motorsport Aston Martin in Eau Rouge ein und löste eine weitere Neutralisierung aus.

Nach 15 Rennstunden schlug Miguel Ramos mit dem Garage 59 McLaren am Ausgang von Blanchimont in die Barriere ein, so dass die Felge am rechten Hinterrad des 720S GT3 brach. Der Portugiese strandete in der Boxeneinfahrt, die er zeitweise blockierte.

Nach einem technischen Defekt am WRT BMW von Calan Williams musste das Rennen gegen 9 Uhr erneut neutralisiert werden.

Doch kurz nach dem Restart kam es erneut zu einem heftigen Zwischenfall. Im Kampf um den Gesamtsieg schlug Joel Sturm im Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R heftig im Bereich Blanchimont ein und überschlug sich mit dem Porsche. Der Deutsche konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft unverletzt verlassen.

Kurz vor 10 Uhr drehte sich Antoine Doquein mit dem Barwell Lamborghini ins Kiesbett am Ausgang der Pouhon. Um den Wagen zu bergen, wurde eine kurze Full Course Yellow ausgerufen.

Nach 18 Rennstunden führten Max Hesse, Dan Harper und Augusto Farfus im ROWE Racing BMW M4 GT3.

Rang zwie ging an den Comtoyou Racing Aston Martin von Mattia Drudi, Nicki Thiim und Marco Sörensen.

Alessio Rovera komplettierte die Top 3 im AF Corse Ferrari.