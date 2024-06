24h Spa: Franck Perera in letzter Sekunde auf Pole! 28.06.2024 - 17:45 Von Jonas Plümer

© SRO Große Freude bei Franck Perera

Lamborghini-Pole-Position bei den 24h Spa! Franck Perera fuhr in letzter Sekunde auf den besten Startplatz für das 24h-Rennen in Spa-Francorchamps! Lucas Auer in MANN-FILTER Mamba geschlagen.