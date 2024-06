Intercontinental GT Challenge wird 2025 aufgestockt

Die Intercontinental GT Challenge wird 2025 mit einem 1.000 Kilometerrennen in Suzuka aufgestockt. 24h Nürburgring erneut Teil. Rennen auf Nürburgring und in Spa 2025 innerhalb einer Woche.

Im Rahmen der 24h Spa wurde der 2025er Rennkalender der Intercontinental GT Challenge präsentiert. Der Rennkalender der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft wird auf fünf Rennen aufgestockt.

Suzuka kehrt erstmals nach 2019 in den Kalender zurück. Mit einem 1.000 Kilometerrennen wird der japanische Kurs sein Comeback in der Rennserie feiern.

Auch das 24h-Rennen auf dem Nürburgring kehrt nach dem Debüt in diesem Jahr in den Rennkalender zurück. Das Event in der Eifel findet im kommenden Jahr eine Woche vor dem 24h-Rennen in Spa statt.

Rennkalender 2025:

31.01. – 02.02 – 12h Bathurst

20.06. – 22.06. – 24h Nürburgring

26.06. – 29.06. – 24h Spa

September – Suzuka 1.000 Kilometer

02.10. – 04.10. – 8h Indianapolis