Aston Martin siegt im unfassbaren Finish bei 24h Spa! 30.06.2024 - 16:49 Von Jonas Plümer

© SRO Aston Martin jubelt in Spa!

Unfassbare Szenen in der letzten Rennstunde der 24h Spa. Nach einem Zwischenfall in für den Spitzenreiter in der Boxeneinfahrt siegt Comtoyou Racing mit Aston Martin! Erster Aston-Sieg seit 1948 bei den 24h Spa!