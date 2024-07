Thomas Fleming feiert Comeback nach Verletzung 17.07.2024 - 09:55 Von Jonas Plümer

© SRO Thomas Fleming ist zurück in der GT World Challenge Europe

Der junge Brite verletzte sich beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano nach einem Unfall am Rücken. An diesem Wochenende feiert er in Hockenheim im AF Corse Ferrari 296 GT3 sein Comeback.