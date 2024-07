Rutronik Racing mit Tagesbestzeit auf Hockenheimring

Porsche-Ass Sven Müller fuhr im Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R die Tagesbestzeit beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim. In der zweiten Sitzung fuhr DTM-Pilot Lucas Auer die schnellste Runde.

Freies Training:

Porsche-Bestzeit in der ersten Sitzung in Hockenheim. Im Porsche 911 GT3 R von Rutronik Racing fuhr Sven Müller im freien Training die Bestzeit. Der Porsche-Routinier, der sich das Fahrzeug mit Patric Niederhauser teilt, umrundete den Traditionskurs in der Nähe von Mannheim in 1:39.022 Minuten.

Rang zwei geht an Lucas Auer in der MANN-FILTER-Mamba von WINWARD Racing. 0,081 Sekunden dem Österreicher am Trainingsende auf die Bestzeit.

Im zweiten Porsche 911 GT3 R von Rutronik Racing komplettiert Dennis Marschall die Top 3-Positionen.

Rund 20 Minuten vor Sitzungsende sorgte Nicolas Baert für eine Unterbrechung, als er im Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 bei der Einfahrt auf die Start-Ziel-Gerade einschlug.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Hockenheim Training (Top 10):

1. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

2. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

3. Dennis Marschall/Dustin Blattner – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

4. Max Hofer/Luca Engstler – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Hurácan GT3

5. Gilles Magnus/Paul Evrard – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

6. Sandy Mitchell/Rob Collard – Barwell Motorsport – Lamborghini Hurácan GT3

7. Patrick Kujala/Gabriel Rindone – Barwell Motorsport – Lamborghini Hurácan GT3

8. Jules Gounon/Maximilian Götz – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3

9. Marcus Paverud/Ivan Klymenko – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

10. Eddie Cheever/Jonathan Hui – SKY – Tempesta Racing – Ferrari 296 GT3

Pre-Qualifying:

In der als Pre-Qualifying bezeichneten zweiten Trainingssitzung setzte Lucas Auer in der MANN-FILTER-Mamba die Bestzeit. Im WINWARD Racing Mercedes umrundete er den Kurs in 1:39.257 Minuten.

Auf der zweiten Position bewies das LIQUI MOLY Team Engstler, dass es mit dem Lamborghini Hurácan GT3 gut zurechtkommt. Mit 0,146 Sekunden Rückstand auf Auer folgte der Lamborghini der Mannschaft aus dem Allgäu.

Die Top 3-Positionen werden vom WRT BMW von Dries Vanthoor und Charles Weerts komplettiert.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Hockenheim Pre-Qualifying (Top 10):

1. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

2. Max Hofer/Luca Engstler – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Hurácan GT3

3. Charles Weerts/Dries Vanthoor – WRT – BMW M4 GT3

4. Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

5. Gilles Magnus/Paul Evrard – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3

6. Sandy Mitchell/Rob Collard – Barwell Motorsport – Lamborghini Hurácan GT3

7. Eliseo Donno/Thomas Fleming – AF Corse – Ferrari 296 GT3

8. Eddie Cheever/Jonathan Hui – SKY – Tempesta Racing – Ferrari 296 GT3

9. Ben Green/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

10. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R