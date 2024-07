Mamba-Heimsieg bei GT World Challenge in Hockenheim

Lucas Auer und Maro Engel gewinnen den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. WRT stürmt vom 19. Startrang auf die zweite Position.

Heimsieg für die MANN-FILTER-Mamba im ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Hockenheim. Lucas Auer und Maro Engel gewinnen den ersten Lauf der SRO-Rennserie im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. Durch einen guten Boxenstopp rutschte das Fahrzeug während des Boxenstoppfensters an die Spitze.

Rang zwei geht an den WRT BMW M4 GT3 von Charles Weerts und Dries Vanthoor. Die beiden Belgier pflügten vom 19. Startplatz auf Rang zwei vor. Auf den siegreichen Mercedes fehlten am Rennende 1,089 Sekunden. Eine finale Attacke auf den Mercedes in der vorletzten Runde scheiterte nach einem harten Duell.

Ben Green und Konsta Lappalainen komplettieren im Emil Frey Racing Ferrari die Podesteränge.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Hockenheim Rennen 1 (Top 10):

1. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

2. Charles Weerts/Dries Vanthoor – WRT – BMW M4 GT3

3. Ben Green/Konsta Lappalainen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

4. Eliseo Donno/Thomas Fleming – AF Corse – Ferrari 296 GT3

5. Calan Williams/Sam de Haan - WRT – BMW M4 GT3

6. Max Hofer/Luca Engstler – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Hurácan GT3

7. Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

8. Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

9. Benjamin Goethe/Tom Gamble – Garage 59 – McLaren 720S GT3

10. Gilles Magnus/Paul Evrard – Sainteloc Racing – Audi R8 LMS GT3