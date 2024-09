Madpanda Motorsport startet nicht in Monza und Jeddah

Madpanda Motorsport beendet die GT World Challenge Europe Endurance Cup-Saison vorzeitig und startet nicht in Monza und Jeddah. Der Mercedes-AMG GT3 des Teams war einer der absoluten Fanlieblinge der Serie.

Die GT World Challenge Europe Endurance Cup-Läufe in Monza und Jeddah finden ohne Madpanda Motorsport statt. Der in der Nähe des Circuit de Barcelona-Catalunya beheimatete Rennstall hat seine Saison im Endurance Cup vorzeitig beendet.

Am Steuer des Mercedes-AMG GT3 wechselten sich bislang in den drei Saisonläufen des Endurance Cup Ezequiel Perez Companc und Patrick Assenheimer mit wechselnden Co-Piloten ab - so fuhr auf dem Nürburgring ADAC GT Masters-Tabellenführer Tom Kalender mit den beiden Stammfahrern. Perez Companc und Assenheimer belegen nach drei Rennen den fünften Rang in der Silver Cup-Wertung.

Beim GT World Challenge Europe Sprint Cup, der im Oktober in Barcelona sein Saisonfinale austrägt, wird Madpanda Motorsport weiterhin an den Start gehen. Für die Zukunft möchte die Mannschaft auch wieder im Endurance Cup antreten.

«Wir haben beschlossen, unser Endurance Cup Programm vorzeitig zu beenden. Wir möchten uns bei der SRO für das Privileg bedanken, Teil dieser Meisterschaft zu sein, und bei unseren Fans und Sponsoren für ihre bedingungslose Unterstützung», so das Team in einem Social Media-Post. «Wir freuen uns darauf, unsere Sprint-Cup-Kampagne in Barcelona zu beenden und in Zukunft wieder im Endurance Cup anzutreten!»