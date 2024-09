Kevin Estre startet für Schumacher CLRT in Monza 14.09.2024 - 09:22 Von Jonas Plümer

© SRO Kevin Estre startet für Schumacher CLRT

Porsche-Star Kevin Estre startet am kommenden Wochenende beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza. Er ersetzt bei Schumacher CLRT den Deutschen Laurin Heinrich in Italien.