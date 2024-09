Ferrari-Werksfahrer Yifei Ye für AF Corse in Monza

Ferrari-Werksfahrer Yifei Ye, der zuletzt das FIA WEC-Rennen in Austin gewann, wird für AF Corse beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza starten. Es ist sein erster GT-Einsatz mit Ferrari.

Aufgrund der Terminüberschneidung zwischen dem GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship kommt es auch bei AF Corse in Monza zu Umstellungen. Da Davide Rigon im IMSA-Rennen starten wird, muss der Ferrari-Rennstall das Aufgebot anpassen.

Rigon wird im Ferrari 296 GT3 mit der Startnummer #51 von Vincent Abril ersetzt, der normalerweise im Schwesterwagen mit der Startnummer #71 startet. Abril teilt sich das Fahrzeug mit Alessio Rovera und Alessandro Pier Guidi.

Anstelle von Abril wird in der Startnummer #71 mit Yifei Ye ein weiterer Werkspilot starten. Ye teilt sich das Fahrzeug mit Thomas Neubauer und David Vidales.

Der chinesische Ferrari-Werksfahrer startet normalerweise mit dem 499P in der FIA WEC und konnte dort zuletzt in Austin einen Gesamtsieg einfahren. In seiner Zeit als Porsche Motorsport Asia Pacific-Werksfahrer sammelte Ye auch GT-Erfahrung, als er für Herberth Motorsport in der Asian Le Mans Series antrat.