Edoardo Mortara und Leonardo Pulcini für Iron Lynx

Edoardo Mortara und Leonardo Pulcini starten für Iron Lynx beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza. Der ehemalige DTM-Pilot Mortara feiert sein Debüt im GT3-Fahrzeug von Lamborghini.

Aufgrund der Terminüberschneidung mit der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Indianapolis, muss Iron Lynx mit einem geänderten Fahreraufgebot beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza starten. Einzig Stammfahrer Mirko Bortolotti wird im königlichen Park von Monza an den Start gehen.

Andrea Caldarelli und Matteo Cairoli, die bislang alle Rennen mit Bortolotti bestritten, werden auf dem Highspeedkurs in der Nähe von Mailand nicht an den Start gehen können. Zeitgleich steuern die beiden Italiener in Indianapolis den LMDh-Prototypen von Lamborghini.

Ersetzt werden sie vom Lamborghini-Werkspiloten Edoardo Mortara, der in Deutschland durch seine erfolgreiche Zeit in der DTM bestens bekannt ist, sowie dem Youngster Leonardo Pulcini. Pulcini wurde 2022 Meister im International GT Open und ging für Iron Lynx bereits im GT World Challenge Europe Endurance Cup sowie der IMSA WeatherTech SportsCar Championship an den Start. Für Edoardo Mortara, der 2016 als Vizemeister hauchdünn den DTM-Titelgewinn verpasste, ist es der erste GT3-Start im Lamborghini Huracán GT3.