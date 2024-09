Alexander Fach startet in Monza für Rutronik Racing

Rutronik Racing erhält beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza Unterstützung von Alexander Fach. Der Schweizer startet gemeinsam mit Dennis Marschall und Dustin Blattner im Porsche 911 GT3 R.

ADAC GT Masters-Pilot Alexander Fach startet in Monza erneut im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Der Schweizer wird für Rutronik Racing einen Porsche 911 GT3 R steuern, der im Bronze Cup startet.

Fach wird sich am Steuer des Boliden mit Dennis Marschall und dem unter US-Amerikanischer Flagge startenden Dustin Blattner abwechseln. Der Eidgenosse ersetzt in Monza Loek Hartog, der aufgrund einer Terminüberschneidung mit dem Porsche Carrera Cup North America nicht in Italien starten kann.

Seinen ersten Einsatz in der SRO-Rennserie hatte Fach - der in diesem Jahr aus den Porsche-Markenpokalen in den GT3-Sport aufgestiegen ist - bei den 24h Spa. Beim weltweit größten GT3-Rennen steuerte er für Lionspeed x Herberth einen Porsche 911 GT3 R. In der diesjährigen ADAC GT Masters-Saison fuhr Fach bereits zweimal mit dem Fahrzeug aus dem Familienrennstall auf das Podium und führt die Meisterschaft in der Pro-Am-Klasse überlegen an.