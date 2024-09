Werksfahrer Hasse-Clot für Walkenhorst Motorsport

Aston Martin-Werksfahrer Valentin Hasse-Clot startet beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza für Walkenhorst Motorsport. Er ersetzt Ross Gunn, der zeitgleich in der IMSA starten wird.

Walkenhorst Motorsport reist nach Italien: In der Nähe von Mailand findet in Monza der vierte Saisonlauf des Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup statt. Der Rennstall aus dem niedersächsischen Melle setzt dabei drei Aston Martin Vantage GT3 in der weltweit größten GT-Rennserie ein. Die Veranstaltung in Monza ist eines der großen Traditionsrennen der Fanatec GT World – im Jahr 2011 fand bereits das erste Rennen der Meisterschaft dort statt.

«Monza und die Fanatec GT World passen einfach zusammen! Dort fanden bereits einige legendäre Rennen der Serie statt. Nach dem herausfordernden Rennen auf dem Nürburgring wollen wir an unsere starke Leistung bei den 24h Spa anknüpfen und wieder um gute Ergebnisse kämpfen», so Managing Director Jörg Breuer.

Im Topfahrzeug mit der Startnummer #34 kommt es dabei zu einer fahrerischen Umbesetzung. Aufgrund einer Überschneidung mit der amerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship wird Werksfahrer Ross Gunn nicht an den Start gehen können. Der Franzose Valentin Hasse-Clot ersetzt ihn und ergänzt am kommenden Wochenende die Walkenhorst-Stammpiloten David Pittard und Henrique Chaves.

«Ich habe lange auf diese Gelegenheit gewartet und freue mich sehr mit meinen AMR-Kollegen Henrique und David in Monza zu fahren. Mit Walkenhorst Motorsport habe ich bereits 2018 auf dem Nürburgring zusammengearbeitet und meine Nordschleife-Permit mit dem Team erfahren. Ich kenne die Jungs sehr gut und weiß ihren Erfahrungsschatz im Top-GT-Sport sehr zu schätzen. Dies ist eine zusätzliche Motivation für mich auch kommendes Wochenende eine gute Leistung zu zeigen. Zusätzlich wünsche ich Ross natürlich viel Erfolg in den USA», so Aston Martin-Werksfahrer Valentin Hasse-Clot vor seinem Einsatz in Monza.

Die beiden weiteren Fahrzeuge werden in Monza von den gewohnten Fahrertrios gesteuert: Maxime Robin, Romain Leroux und Lorcan Hanafin pilotieren den Vantage #35 im Silver Cup, während Mex Jansen, Tim Creswick und Ben Green im Bronze Cup für WMS starten. Nach einem komplizierten letzten Fanatec GT World-Rennwochenende auf dem Nürburgring wollen die beiden Fahrertrios nun zurückschlagen!

Das Autodromo Nazionale di Monza, welches 2022 sein 100-jähriges Jubiläum feierte, gilt als eine der schnellsten Rennstrecken in Europa. In der ersten Jahreshälfte wurde die norditalienische Rennstrecke modernisiert, so wurde der Kurs neu asphaltiert und die Randsteine wurden überarbeitet. Zudem wurde auch das Boxengebäude modernisiert und den neusten Anforderungen angepasst.

«Wir werden den offiziellen Testtag am Donnerstag nutzen, um uns auf die geänderten Gegebenheiten in Monza einzuschießen», erläutert Niclas Königbauer, Managing Director von Walkenhorst Motorsport. «Wir reisen aber zuversichtlich nach Italien, da wir davon ausgehen, dass uns die Strecke mit unseren Aston Martin liegen sollte.»

Das dreistündige Rennen des Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup startet am Sonntag um 15:30 Uhr. Bereits am frühen Morgen des Renntages sind die Teams und Fahrer gefordert, wenn im dreiteiligen Qualifying die Startplätze vergeben werden. Sowohl das Qualifying und das Rennen werden im offiziellen Livestream auf YouTube übertragen – die SRO bietet auch eine deutschsprachige Übertragung des Rennens an.