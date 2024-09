GT World Challenge 2025 ohne Proton Competition

Proton Competition wird sich nach nur einer Saison aus der GT World Challenge Europe zurückziehen, der Rennstall übernahm Ford-Programm kurzfristig. Zukünftiger Start von einem Ford-Team wahrscheinlich.

Proton Competition beendet zur Saison 2025 das Programm im GT World Challenge Europe Endurance Cup, dies bestätigte Christian Ried gegenüber Sportscar365. Der Rennstall aus dem baden-württembergischen Ummendorf setzt in der populären SRO-Rennserie einen Ford Mustang GT3 ein, der von den Ford-Werksfahrern Christopher Mies, Dennis Olsen und Frédéric Vervisch gesteuert wird.

Proton rutschte erst kurz vor Saisonstart in die Meisterschaft. Ursprünglich sollte Dinamic GT zwei der Mustang GT3 an den Start bringen, doch die geplante Zusammenarbeit wurde im Februar 2024 aufgelöst. Nachdem die geplante Zusammenarbeit gescheitert war, fragte Ford Proton Competition an, ob sie den Mustang GT3 in der starkbesetzten Rennserie einsetzen können. Aufgrund der engen Partnerschaft mit Ford - Proton Competition setzt das Fahrzeug auch in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship ein - stimmte das Team schlussendlich zu.

«Dieses Jahr war sicher nicht hilfreich, vor allem weil wir das GT World Challenge-Programm in letzter Minute bekommen haben», erläutert Christian Ried. «Vier Meisterschaften zu fahren ist schwierig.»

Der Rennstall absolviert in diesem Jahr ein wahres Mammutprogramm: So setzt Proton Competition, neben dem GT World Challenge Europe-Programm, den Porsche 963 und den Ford Mustang GT3 in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship ein. In der ELMS geht das Team mit einem LMP2-Prototypen und zwei Porsche 911 GT3 R an den Start. In den Wintermonaten fuhr das Team zudem mit dem LMP2 in der Asian Le Mans Series und wird in diesem Winter zwei Porsche 911 GT3 R an den Start bringen. Abgerundet wird das Programm von Porsche Clubsport-Einsätzen.

«An diesem Wochenende fahren wir in Indianapolis, Monza und beim Porsche Sports Cup Suisse in Mugello. Dies ist so herausfordernd», so Ried abschließend.

Für 2025 plant Proton Competition den Ford Mustang GT3 weiterhin in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship einzusetzen.

Da Ford großes Interesse an einem Programm in der GT World Challenge Europe hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch weiterhin ein Team den Mustang GT3 in der kontinentalen GT3-Serie - die als größte und wichtigste GT-Meisterschaft weltweit gilt - einsetzt.