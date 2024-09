GT World: BMW-Doppelführung im Training in Monza

Das Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza endete mit einer BMW-Doppelführung. Bestzeit von Jake Dennis. Unglaublich: 47 GT3-Fahrzeuge innerhalb einer Sekunde!

BMW beginnt den GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza an der Spitze. Werksfahrer Jake Dennis fuhr im Century Motorsport-Fahrzeug die Bestzeit auf dem Highspeedkurs in der Nähe von Mailand mit einer Rundenzeit von 1:45.087 Minuten die Bestzeit.

Auf den zweiten Rang fuhr Sheldon van der Linde im M4 GT3 von WRT. 0,096 Sekunden trennten die beiden M4 GT3.

Die Top 3 komplettiert etwas überraschend der Grasser Racing Team Lamborghini von Mateo Llarena.

Die Trainingssitzung zeichnete sich durch eine unfassbare Leistungsdichte aus: 47 Fahrzeuge waren innerhalb einer Sekunde, alle 52 Autos waren durch nur 1,715 Sekunden getrennt.

Durch Dreher von Patrick Kolb im Lionspeed GP Porsche und Christopher Haase im Tresor Attempto Racing Audi gab es in der Anfangsphase zwei Unterbrechungen mit der roten Flagge.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Monza Training (Top 10):

1. Darren Leung/Toby Sowery/Jake Dennis - Century Motorsport - BMW M4 GT3

2. Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

3. Mateo Llarena/Baptiste Moulin/Artem Petrov - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

4. Antoine Doquin/Till Bechtolsheimer/Sandy Mitchell - Barwell Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

5. Luca Stolz/Fabian Schiller/Jules Gounon - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

6. Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

7. Mex Jansen/Tim Creswick/Ben Green - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3

8. Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

9. Fran Rueda/Mark Radcliffe/Rob Bell - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3

10. David Pittard/Valentin Hasse-Clot/Henrique Chaves - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3