ADAC GT Masters-Debüt von racing one in Österreich

Weiterer Neuzugang für das ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring: racing one setzt einen Ferrari 296 GT3 ein. Für den Ferrari-Rennstall ist es das Debüt in der traditionsreichen GT3-Meisterschaft.

Weiterer Gaststarter für das ADAC GT Masters-Rennwochenende auf dem Red Bull Ring. Neben DB Motorsport und Wolf Power Racing wird auch racing one in der Steiermark antreten. Der Rennstall aus Plaidt setzt einen Ferrari 296 GT3 in der traditionsreichen GT3-Serie ein.

Der österreichische Gentlemanpilot Ernst Kirchmayr wird gemeinsam mit dem italienischen GT3-Ass Fabrizio Crestani das Fahrzeug steuern. Für beide Piloten wird es das Debüt im ADAC GT Masters sein.

Das Hauptprogramm von racing one in dieser Saison mit dem Ferrari 296 GT3 ist das International GT Open. Der Rennstall, der auch von der Nordschleife bekannt ist, ging aber auch bereits in diesem Jahr im GTC Race und bei den 24h Dubai an den Start.