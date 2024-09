Pedro Carvalho Ebrahim debütiert im ADAC GT Masters

Der Brasilianer Pedro Carvalho Ebrahim feiert auf dem Red Bull Ring sein Debüt im ADAC GT Masters. Carvalho Ebrahim wird für FK Performance Motorsport mit Eduardo Coseteng einen BMW M4 GT3 fahren.

Vor FK Performance Motorsport liegt das fünfte Rennwochenende im ADAC GT Masters. Am letzten September-Wochenende gastiert die traditionsreiche GT3-Serie auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. Der Rennstall aus Bremen reist mit guten Erinnerungen zum österreichischen Grand-Prix-Kurs, da im Vorjahr das Team von Fabian Finck und Martin Kaemena dort den ersten Sieg in der Rennserie feiern konnte.

Mit drei Saisonsiegen liegen Maxime Oosten und Leon Köhler vor der Veranstaltung in Österreich auf der zweiten Meisterschaftsposition im ADAC GT Masters. Auch in der „Road to DTM“-Wertung und der Silver Cup liegt das Erfolgsduo in aussichtsreichen Positionen. Das Rennwochenende auf dem Red Bull Ring, welcher dem BMW gut liegt, wollen die beiden Fahrer nutzen, um einen wichtigen Schritt im Titelkampf zu machen.

Im zweiten Fahrzeug kommt es zu der Veranstaltung in Spielberg zu einer Umbesetzung. Anstelle von Gregory de Sybourg wird der Brasilianer Pedro Carvalho Ebrahim an den Start gehen. Carvalho Ebrahim startet normalerweise in der GT4 European Series, konnte aber auch in der Italian GT GT3-Erfahrung sammeln. Zudem bestritt er in diesem Juni das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Für ihn wird der Start in Spielberg sein Debüt im ADAC GT Masters sein. Das Fahrzeug teilt er sich mit dem Stammfahrer Eduardo Coseteng.

Auf dem Red Bull Ring wird das ADAC GT Masters am 28. und 29. September um 15:15 Uhr je ein einstündiges Rennen mit Fahrerwechsel absolvieren, am frühen Morgen der beiden Renntage findet je ein 20-minütiges Zeittraining statt. Die Rennen werden Live auf Sport1 im deutschen Free-TV übertragen und weltweit auf YouTube gestreamt.