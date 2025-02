Porsche-Stars greifen 2025 mit Rutronik Racing an

Die Porsche-Vertragsfahrer Sven Müller, Patric Niederhauser und Alessio Picariello starten für Rutronik Racing in der GT World Challenge Europe an. Das Team will um den Titel in der weltweit stärksten GT-Serie fahren.

Aller guten Dinge sind drei: Rutronik Racing geht 2025 in die dritte Saison mit einem Porsche 911 GT3 R in der Pro-Klasse der GT World Challenge Europe powered by AWS. Wie im Vorjahr wird das Fahrzeug mit der Startnummer #96 alle Rennen im Endurance Cup sowie im Sprint Cup bestreiten. Die Zielsetzung des Teams ist klar: Mit dem Fahrzeug sollen die Piloten um Rennsiege und den Titelgewinn kämpfen und auf die guten Leistungen der Vorsaison aufbauen.

Wie im Vorjahr werden die beiden Porsche-Vertragsfahrer Sven Müller und Patric Niederhauser bei allen zehn Rennwochenenden ins Lenkrad des 911 GT3 R greifen. Die beiden Piloten feierten im Vorjahr in Barcelona den ersten Porsche-Gesamtsieg im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup. Bei den fünf Langstreckenrennen unterstützt der Belgier Alessio Picariello die beiden Piloten.

Der 32-jährige Müller ist ein wahrer Porsche-Experte: Seitdem er 2014 aus dem Formelsport in den GT-Sport gewechselt ist, fährt er mit Fahrzeugen aus dem Hause Porsche. 2016 wurde er dazu Meister im deutschen Porsche Carrera Cup sowie dem Porsche Mobil 1 Supercup. Danach konnte er im GT3-Sport in vielen Rennserien wie dem ADAC GT Masters, der GT World Challenge Europe oder auch auf der Nordschleife sein Können unter Beweis stellen. Zudem war der in Mainz geborene Pilot maßgeblich in die Entwicklung des aktuellen Porsche 911 GT3 R eingebunden.

Sven Müller freut sich auf seine zweite Saison mit Rutronik Racing in der GT World Challenge Europe: «Ich freue mich auf eine weitere Saison mit Rutronik Racing in der wohl stärksten GT3-Serie der Welt. Im vergangenen Jahr haben wir Podiumsplätze und einen Sieg erreicht. In diesem Jahr ist das Ziel klar. Wir setzen auf starke Konstanz, um mit Patric in den GTWC-Sprintrennen und Alessio in den Langstreckenrennen weiterzufahren. Ich könnte mir keine bessere Aufstellung wünschen. Die Motivation ist stärker denn je und ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht.»

Patric Niederhauser und Rutronik Racing verbindet eine lange Zusammenarbeit und Freundschaft. 2019 gewann der Schweizer zusammen mit dem Team aus Remchingen den Titel im ADAC GT Masters. Auch in den folgenden Jahren trat Niederhauser, mit Ausnahme von 2021, mit Rutronik Racing in der Rennserie an, ehe sich die Wege für das Jahr 2023 trennten, als der Rennstall zu Porsche wechselte und in die GT World Challenge Europe powered by AWS einstieg. Zur Saison 2024 schloss sich der 33-Jährige Schweizer Porsche als Vertragsfahrer an und kehrte auch zu seinem langjährigen Rennstall zurück.

«In unserem Sport ist es nicht üblich, mit demselben Team und denselben Teamkollegen weiterzumachen – es ist ein Privileg. Wir haben bereits im letzten Jahr großartige Ergebnisse erzielt, jetzt ist es an der Zeit, daraus regelmäßige Podiumsplätze und weitere Siege zu machen. Mit Rutronik Racing, Sven und Alessio haben wir alles, was es braucht, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen», so Patric Niederhauser vor der 2025er Saison mit Rutronik Racing.

Neu im Aufgebot von Rutronik Racing ist der 31-jährige Belgier Alessio Picariello, welcher Müller und Niederhauser bei den Rennen des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup unterstützen wird. Seit 2020 tritt Picariello mit Porsche-Fahrzeugen an und konnte sich zweimal zum GTE-Meister in der European Le Mans Series krönen. In der amerikanischen IMSA-Meisterschaft konnte der ehemalige ADAC Formel Masters-Titelträger zudem auch Erfahrung mit dem Porsche 963 LMDh-Prototypen sammeln.

Alessio Picariello freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rutronik Racing: «Ich freue mich sehr, in der Saison 2025 Teil von Rutroniks Pro-Aufgebot im GT World Challenge Europe Endurance Cup zu sein! Der Wettbewerb um den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Spa macht es noch spannender. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen beiden starken Teamkollegen Patric und Sven zusammenzuarbeiten und gemeinsam auf eine großartige Saison hinzuarbeiten!»

«Mit großer Vorfreude starten wir gemeinsam mit Rutronik, Porsche und all unseren Partnern in unsere dritte Saison in der GT World Challenge Europe. Wir haben im Winter sehr hart gearbeitet, uns personell nochmals deutlich verstärkt und alle Weichen gestellt, um im Kampf um Rennsiege und den Titel ein Wörtchen mitzureden. Wie auch in den Jahren zuvor ist der Wettbewerb extrem stark und von Anfang der Saison wird es das Ziel sein, dass wir uns auf den vorderen Rängen etablieren. Mit Sven und Patric haben wir eine sehr starke und sehr erfahrene Fahrerpaarung für die ganze Saison. Unsere Resultate am Ende der Saison haben dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit Alessio begrüßen wir einen top Porsche-Vertragsfahrer für die Endurance Rennen in unseren Reihen. Ich bin überzeugt, dass er sich nahtlos in unser Team integrieren wird», so Rutronik Racing-Teamchef Klaus Graf.

Die GT World Challenge Europe powered by AWS umfasst 2025 wie gewohnt zehn Rennwochenenden. Es wird je fünf Endurance Cup- und Sprint Cup-Veranstaltungen geben. Während bei alle Sprint Cup-Veranstaltungen je zwei Rennen über eine Stunde gefahren werden, ist das Rennformat im Endurance Cup etwas diverser. In Monza, auf dem Nürburgring und in Barcelona fährt die Rennserie ein dreistündiges Rennen und beim Saisonauftakt in Le Castellet ein sechsstündiges Rennen. Das Saisonhighlight sind erneut die Crowdstrike 24 Hours of Spa, welches mit rund 70 Fahrzeugen das weltgrößte GT3-Rennen ist.