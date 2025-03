Meisterteam WINWARD Racing auch 2025 am Start

WINWARD Racing gewann 2024 den Titel im GT World Challenge Europe Sprint Cup und auch in der kombinierten Wertung aus Endurance und Sprint. 2025 kehrt das AMG-Team mit einem starken Aufgebot zurück.

Nach einer erfolgreichen 2024er Saison wird WINWARD Racing auch in diesem Jahr in der GT World Challenge Europe angreifen. Das Team wird erneut mit zwei Mercedes-AMG GT3 alle zehn Saisonrennen bestreiten. Im Vorjahr gewannen Maro Engel und Lucas Auer für das Team den Titel im GT World Challenge Europe Sprint Cup und gewannen ebenfalls die kombinierte GT World Challenge Europe-Wertung aus Sprint und Endurance Cup.

Das Fahrzeug mit der Startnummer #48 wird wie gewohnt im populären MANN-FILTER-Mamba-Design an den Start gehen. werden Die beiden letztjährigen Titelträger Maro Engel und Lucas Auer pilotieren erneut den Mercedes-AMG. Ergänzt wird das Fahrerduo im Endurance Cup vom ehemaligen Lamborghini-Werksfahrer Matteo Cairoli, der auch in der FIA WEC für Iron Lynx antritt.

Im Bronze Cup geht Marvin Dienst für das Team in der Startnummer #81 bei den Endurance Cup-Rennen an den Start. Rinat Salikhov und Gabriele Piana, die in den Wintermonaten erfolgreich in der Asian Le Mans Series für WINWARD Racing fuhren, bestreiten alle Rennwochenenden.