Falken Motorsports mit Porsche-Duo auf Nordschleife

Falken Motorsports greift erneut mit zwei Porsche 911 GT3 R den Gesamtsieg beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring an. Dorian Boccolacci, DTM-Pilot Morris Schuring und Vorjahressieger Dennis Marschall neu im Team.

Falken Motorsports startet mit frischem Elan in die Saison 2025 und setzt dabei auf eine starke Kombination aus Erfahrung und neuen Talenten. Mit drei Neuzugängen im Fahreraufgebot und den bewährten türkis-blauen Porsche 911 GT3 R stellt sich das Team erneut der Herausforderung auf der legendären Nürburgring-Nordschleife. Nach insgesamt fünf Gesamtsiegen sowie mehreren Podiumsplatzierungen schnappte sich Falken Motorsports im vergangenen Jahr die NLS-Speed-Trophäe. Das Ziel ist klar: Mit Erfahrung und Speed – insbesondere beim 24-Stunden-Rennen – soll erneut um Spitzenpositionen gekämpft werden.

Falken Motorsports setzt in der Saison 2025 auf eine eingespielte und erfolgreiche Fahrermannschaft: Tim Heinemann, Nico Menzel, Sven Müller, Julien Andlauer und Alessio Picariello steuern erneut die beiden Porsche 911 GT3 R. Alle fünf Piloten konnten in der vergangenen Saison mindestens einen Gesamtsieg auf der Nordschleife feiern und hatten maßgeblichen Anteil am Gewinn der NLS-Speed-Trophäe.

Nico Menzel, seit 2023 Teil des Falken-Kaders, ist in unmittelbarer Nähe des Nürburgrings aufgewachsen und kennt die legendäre Nordschleife wie kaum ein anderer. Sven Müller, seit Jahren fester Bestandteil des Teams, ist bestens mit dem rund 550 PS starken 911 GT3 R vertraut. Ebenso wie der Franzose Julien Andlauer, der sein Falken-Debüt 2022 absolvierte. Auch Alessio Picariello, seit 2021 im Team, konnte bereits einen Gesamtsieg für Falken Motorsports verbuchen. Tim Heinemann feierte im vergangenen Jahr gemeinsam mit Müller sogar seinen ersten GT3-Gesamtsieg auf der Nordschleife.

Hinzu kommen drei Neuzugänge, die bislang noch nicht für die japanische Reifenmarke am Start waren: Dorian Boccolacci, Morris Schuring und Dennis Marschall. Boccolacci kämpfte sich über die Formel 3 und die Formel 2 an die Spitze des GT-Sports. In der Saison 2023 krönte sich der Franzose zum Champion im französischen Porsche-Carrera-Cup. Im vergangenen Jahr startete Boccolacci in der GT World Challenge Europe, wo er sich ausgerechnet auf dem GP-Kurs des Nürburgrings den zweiten Platz sicherte. Morris Schuring war in der vergangenen Saison in der Langstrecken-WM (WEC) am Start und belegte gemeinsam mit Manthey-Racing und seinen Teamkollegen Richard Lietz und Yasser Shahin den zweiten Platz in der LMGT3-Gesamtwertung. Der 20-jährige Niederländer feierte sowohl in Spa-Francorchamps als auch beim 24h-Rennen in Le Mans den Klassensieg. Zur Saison 2025 gelang ihm der Sprung in die DTM, wo er ebenfalls einen Porsche 911 GT3 R pilotieren wird.

Dennis Marschall ist der dritte Neuzugang. Der neue Falken-Pilot ist bereits seit 2017 im GT3-Sport aktiv und feierte zahlreiche Erfolge, darunter Pole-Positions und Podestplätze im ADAC GT Masters. In der vergangenen Saison feierte Marschall gemeinsam mit Frank Stippler, Christopher Mies und Ricardo Feller den Gesamtsieg beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Gemeinsam mit Falken Motorsports nimmt der 28-Jährige in diesem Jahr die Titelverteidigung ins Visier. In welchen Konstellationen die acht Fahrer in diesem Jahr starten werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Sicher ist hingegen, dass die altbekannten Startnummern erhalten bleiben: In der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) werden die beiden Porsche 911 GT3 R mit den Nummern #3 und #4 an den Start gehen, während Falken-Fans beim 24h-Rennen wieder auf die #33 und #44 achten sollten. Mit Ausnahme des vierten und neunten NLS-Laufs wird Falken Motorsports an allen Rennen teilnehmen, einschließlich dem ADAC 24h-Rennen am 21./22. Juni 2025, bei dem die japanische Reifenmarke erneut um ein Top-Ergebnis kämpfen wird. Saisonauftakt ist am 22. März 2025 mit dem ersten Lauf der beliebten Nürburgring Langstrecken-Serie.